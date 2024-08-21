Son dönemlerde kredi kartı faizlerindeki yüksek oranlar, harcama alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştiriyor. Kredi kartı taksit sayılarındaki kısıtlamalar ve nakit çekimlere getirilen taksit sınırlamaları, vatandaşların taksitsiz harcamalarını önemli ölçüde artırdı. Detaylar ise oldukça dikkat çekici.

KATA VARAN ARTILAR GÖRÜLDÜ

2023'ün başından itibaren kredi kartı taksitsiz kullanım hacmi, 226,6 milyar TL’den 1 trilyon TL’ye yükseldi. Bu, taksitsiz harcamalarda beş katlık bir artışı ifade ediyor. Vatandaşlar, taksitsiz ödeme yöntemlerini tercih ederek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

TAKSİTLİ HARCAMALARDA DA BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Taksitli harcamalarda da dikkat çeken bir artış gözlemleniyor. Ocak 2023 itibarıyla taksitli bireysel kredi kartı hacmi 224,5 milyar TL seviyesindeydi. Şu anda bu hacim, iki kattan fazla artış göstererek 528,6 milyar TL’ye ulaştı.

ZENGİN KESİMİN TERCİHİ: TEK ÇEKİM

Taksitsiz harcamalardaki büyük artışın arkasındaki sebep nedir? Kredi kartı faiz oranlarının daha da yükselip yükselemeyeceği merak konusu. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, “Alınacak ürünün fiyatına göre taksit veya tek çekim imkanı sunuluyor. Düşük meblağlı ürünler tek çekimle alınırken, yüksek meblağlı ürünler taksitlendirilmiş şekilde satın alınıyor. Son dönemde, enflasyonla birlikte varlıklı kesim, kredi kartı harcamalarını taksitsiz olarak gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Taksitli harcamaların sınırlı olması ve yüksek enflasyon, vatandaşları taksitsiz harcamaya yönlendiriyor” şeklinde değerlendirdi.

ARTIŞIN TEMEL NEDENİ: LIMITLERİN YETERSİZLİĞİ

Taksitsiz harcamalardaki artışın başlıca nedeni, kredi kartı limitlerinin artık yetersiz kalması olarak görülüyor. Vatandaşlar, limitlerini doldurmamak için tek çekimle harcama yapmayı tercih ediyor. Ayrıca, enflasyonla birlikte zenginleşen bir kesim, taksitlendirme yerine tek çekimle ödeme yaparak harcamalarını gerçekleştiriyor.

ENFLASYON VE KREDİ KARTI HARCAMALARI

Yıl sonu için %40 civarında bir enflasyon öngörülüyor ve bu durumda kredi kartı harcamalarında büyüme kaçınılmaz görünüyor. Enflasyonun yüksek seyri, kredi kartı harcamalarındaki artışın devam edeceğine işaret ediyor.

KREDİ KARTI FAİZLERİ DAHA DA YÜKSELECEK Mİ?

Kredi kartı faizlerinde daha fazla artış beklenmediği belirtiliyor. Şu an mevcut faiz oranları, harcamaları kısıtlamak amacıyla yüksek seviyelerde tutuluyor. Kredi kartı faizlerinin artış göstermesi beklenmiyor, ancak vatandaşlar kredi kartlarıyla nakit avans çekimlerine yönelerek borçlarını ödeme yoluna gidiyor.

KREDİ KARTI KULLANIMINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Krediye erişim zorlukları nedeniyle kredi kartı kullanımı artıyor. Özellikle ticari kredi kartı kullanıcıları, krediye erişim sıkıntıları nedeniyle harcamalarını kredi kartıyla yapmayı tercih ediyor. Tek çekim yaparak borçlarını bir sonraki ay ödüyorlar.