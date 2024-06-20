Kredi kartı nakit avans çekim faizlerindeki artışın paraya ihtiyaç duyanları durduramaması üzerine, ekonomi yönetiminin yeni kısıtlamalar üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu çerçevede, kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ve taksit seçeneklerinin azaltılması gibi önlemler gündemde.

Uzmanlar, kredi kartı kullanımındaki hızlı artışın Mayıs ayı enflasyonunun yıllık bazda %75'i aşmasında etkili olduğunu belirtiyor. İhtiyaç kredilerine uygulanan faizlerin yüksek olması nedeniyle, vatandaşlar kredi kartlarına yöneliyor. Kredi kartı nakit avans çekimleri ile kredili mevduat kullanımında da artış yaşanıyor.

Özellikle, Merkez Bankası'nın mart ayında nakit avans çekim faiz oranlarını yükseltmesine rağmen, bu önlemler kredi kartı kullanımını azaltmakta yeterli olmadı. Türkiye'de kredi kartı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %15, banka kartı sayısı %8, ön ödemeli kart sayısı ise %21 artış göstererek toplamda 409,5 milyon kart sayısına ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yakın gelecekte kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemeler getireceği konuşuluyor. Bu düzenlemeler çerçevesinde, müşterilerin aylık gelirlerinin belirli bir katı kadar limit belirlenecek ve yüksek taksitli harcamaların azaltılması için taksit sayılarının düşürülmesi planlanıyor.