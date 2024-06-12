Mastercard, kartlı ödeme sistemleri alanında dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Şirket, internet alışverişlerinde kredi kartı numarası girme zorunluluğunu kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yenilik sayesinde tüketiciler, artık 16 haneli kart numarası girmek zorunda kalmayacak.

2030 yılı itibariyle Avrupa'da yürürlüğe girecek olan yeni uygulama kapsamında, tüketiciler internet alışverişlerinde 16 haneli kart numarası girmeyecek. Mastercard, bu uygulamanın cihaz ve platform bağımsız olarak kullanılacağını belirtti.

KART NUMARASININ YERİNİ HANGİ UYGULAMA ALACAK?

CNBC'de yer alan habere göre, 2030 yılından itibaren internet alışverişlerinde kart numarası kullanılmayacak. Peki kart numarasının yerini hangi uygulama alacak? Kart numaralarının yerini, rastgele oluşturulacak dijital tokenler alacak. Mastercard, bu uygulamanın hayata geçmesi için bankalar, fintek şirketleri, e-ticaret firmaları ve sektörün diğer ortaklarıyla şimdiden çalışmalara başladığını belirtti.

BU UYGULAMA İLE NE AMAÇLANIYOR?

Eğer bu uygulama hayata geçerse, tüketiciler alışverişlerini tek tıkla yapabilecek. Mastercard, bu uygulama ile anlık ve rastgele oluşturulan tokenlar sayesinde internet sahteciliklerinin de önüne geçileceğini savunuyor. Şirket, şifrelerin yerine de "Mastercard geçiş anahtarı (passkey)" adını verdiği bir uygulamayı devreye alacak. Bu uygulama, kullanıcılara parmak iziyle biyometrik onay sağlama imkanı da tanıyacak.

OTOMATİK GÜNCELLENEN TOKENLAR

Tokenların otomatik olarak yenilenmesiyle, ileride sizi tanımlayan token değişirse platformlarda otomatik olarak güncellenecek. Bu durum, kart değişikliğinde yaşanan yeniden kaydetme probleminin önüne geçilmesi olarak görülüyor. Tokenlaştırma projesiyle bu miktarın %50 oranında azaltılacağı savunuluyor.

Mastercard'ın bu yeniliği, dijital ödeme sistemlerinde devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor ve online alışveriş deneyimini daha güvenli ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor.