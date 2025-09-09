Star TV’nin sevilen dizisi Kral Kaybederse izleyiciler tarafından yayın tarihi merak konusu oldu.

Dizi Yeni Bölümde Ne Anlatacak

Aradan geçen iki yılın ardından Kenan Baran, hakkında ortaya atılan asılsız iddialara yanıt vermek üzere bir televizyon programına katılır.

Ancak büyük medya patronu Cemal Hakver’in sahne arkasından kurduğu oyun, görünürde masum olan bu programı bir anda infaza çevirir.

Dizi Ne zaman Ekran Da

Yönetmen koltuğundan Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın oturduğu başrollerinde Halit Ergeç, Merve Dizdar ve Aslı Gürbüz’ün yer aldığı dizi 17. bölümüyle 9 Eylül akşamı saat 20.00’da dizi sevenleriyle buluşmayı bekliyor.