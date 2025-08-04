Güncel ilanlara göre, kamuya memur, işçi, polis ve asker alımları kapsamında on binlerce kadro için başvuru süreci devam ediyor. Özellikle KPSS’siz ve 55 puanla başvuru yapılabilen pozisyonlar, iş arayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Personel Alımlarında Dikkat Çeken Düşük KPSS Şartı

Bazı kamu kurumları, başvurularda KPSS puanı aramazken, bazı pozisyonlar için minimum 55 puan şartı yeterli görülüyor. Bu durum, yüksek puan alamayan ya da KPSS’ye girmeyen adaylara da kamu kurumlarında çalışma fırsatı sunuyor. Özellikle belediyeler, üniversiteler, il özel idareleri ve bazı bakanlıklar bünyesinde yapılan sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımları KPSS şartı olmadan gerçekleştirilebiliyor.

Memur, Polis, Asker ve İşçi Kadroları Açıklandı

2025 yılı itibarıyla kamuya yapılacak alımlar arasında;

Zabıta memuru,

Destek personeli,

Hemşire ve sağlık teknikeri,

Bekçi,

Uzman erbaş ve sözleşmeli er,

Güvenlik görevlisi,

Temizlik personeli,

Şoför ve büro personeli gibi birçok farklı alanda pozisyonlar bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi büyük kurumların yanı sıra çeşitli üniversiteler ve belediyeler de kadro ilanlarını yayımlamış durumda.

Tasarruf Tedbirleri Alımları Etkiliyor

Son yıllarda hükümetin uygulamaya koyduğu tasarruf politikaları çerçevesinde, kamuya yapılan personel alımları ciddi oranda azalmış durumda. Kurumlar, yalnızca zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve emekli olan personelin yerine sınırlı sayıda atama yapıyor. Bu da rekabeti artırırken, ilanlara olan başvuru sayısını da katlıyor.

Başvuru Şartları Kuruma Göre Değişiyor

Personel alımında istenen şartlar, başvuru yapılacak kuruma ve pozisyona göre farklılık gösteriyor. Ancak genel şartlar arasında şu maddeler yer alıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak (pozisyona göre ortaöğretim, ön lisans veya lisans),

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Arşiv ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.

Başvuru Süreçleri ve Detaylar

Başvurular çoğunlukla e-Devlet üzerinden veya ilgili kurumların internet siteleri aracılığıyla elektronik ortamda alınıyor. Her ilana özel başvuru tarihleri, istenen belgeler ve detaylı bilgiler ilan metinlerinde yer alıyor.

Vatandaşlara Uyarı: Güncel kamu personel alımlarını takip ederken resmi kaynaklar dışında yapılan sahte duyurulara karşı dikkatli olunması, başvuruların yalnızca ilgili kurumların resmi platformları üzerinden yapılması önem taşıyor.