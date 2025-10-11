Kamu kurumlarına ve hastanelerine KPSS'siz ve 50-60 KPSS ile 4 bin 188 personel alımı yapılacak.

Haftanın ilanları T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu üzerinden bildirildi. Hafta içerisinde gelen duyurulara baktığımızda kamu kurumlarına fazla sayıda personel alımı yapılacağı görüldü.

Başvuru Genel Şartlar Nelerdir?

Kamuya yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir:

T.C Vatandaşı olmak.

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

18 yaşını bitirmiş olmak

Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Atanacağı görevi yapmasına engel herhangi bir hastalığı olmaması.