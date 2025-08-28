Güvenlik, temizlik, hizmetli ve destek elemanı gibi çeşitli kadrolarda yapılacak alımlarda, adaylardan KPSS şartı aranmıyor. Başvurular, yalnızca internet üzerinden İŞKUR’un resmi sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Yüklenici Firmalar Üzerinden İstihdam

Bilindiği üzere şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığı bünyesinde olmasına rağmen yüklenici firmalar tarafından işletiliyor. Bu nedenle yapılacak alımlar, kamu işçisi statüsünde değil, firma bünyesinde sözleşmeli personel olarak gerçekleşiyor. Adaylar, başvurularının ardından iş görüşmesine çağrılacak ve uygun bulunanlar işe başlatılacak.

Başvuru Şartları

İŞKUR’da yayımlanan ilanlarda adaylardan şu şartlar aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Hastane ortamında çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek,

Hastalarla iletişimi güçlü ve sabırlı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak (bazı kadrolar için farklı mezuniyet şartları aranabiliyor).

İŞKUR’da yayımlanan ilanlara göre şehir hastanelerine alınacak personel kadroları ve ilan numaraları şöyle:

İzmir Şehir Hastanesi

1 Güvenlik Görevlisi (00009051495)

1 Hastane Hizmetlisi (00009036176)

Kayseri Şehir Hastanesi

15 Temizlik Görevlisi (00009086378)

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

3 Sterilizasyon Görevlisi (00009056683)

2 Temizlik Görevlisi (00009056713)

Bursa Şehir Hastanesi

2 Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü (00009124126)

10 Temizlik Görevlisi (00009126129)

10 Klinik Destek Elemanı (00009126234)

Mersin Şehir Hastanesi

2 Sterilizasyon Görevlisi (00009150864)

Konya Şehir Hastanesi

1 Beden İşçisi (00009013371)

Etlik Şehir Hastanesi (Ankara)

3 Sterilizasyon Görevlisi (00009056699)

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adayların başvurularını İŞKUR’un resmi internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapması gerekiyor. Bunun için:

1. “İş Arayan” kısmından giriş yapılmalı.

2. Açılan ekranda “İş İlanları” bölümüne tıklanmalı.

3. İl seçimi yapıldıktan sonra arama bölümüne “Şehir Hastane” yazılarak ilanlara ulaşılabilir.

4. İlgili ilan numarasına tıklanarak başvuru tamamlanabilir.

Öte yandan, yalnızca yüklenici firmaların değil, doğrudan Sağlık Bakanlığı’nın da büyük bir personel alımı hazırlığında olduğu bildirildi. Bakanlık, 2025 yılı Ekim ayı sonunda 18 bin personel ve işçi alımı için ilan yayımlayacak.