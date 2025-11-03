Mülakatsız ve KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek alımlar, yüklenici firmalar aracılığıyla personel ve işçi olarak istihdam sağlayacak.

KPSS Şartı Yok, İş Görüşmesi Yapılacak

Şehir hastanelerine yapılacak personel alımlarında adaylardan KPSS şartı talep edilmiyor. Başvuruların ardından uygun adaylar iş görüşmesine çağrılacak ve niteliklerine uygun olanlar istihdam edilecek. Başvurular tamamen İŞKUR üzerinden internet aracılığıyla alınıyor.

Başvuru Şartları

İŞKUR ilanlarına başvuru yapacak adayların taşıması gereken genel şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Hastane ortamında çalışmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak,

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek,

Yoğun tempolu iş ortamına ayak uydurabilmek,

Sabırlı ve hastalarla iletişimi güçlü olmak,

En az ilkokul mezunu olmak ve başvurulan kadronun özel eğitim/mezuniyet şartlarını karşılamak.

Hangi Hastaneye Kaç Kadro Açıldı?

İŞKUR üzerinden yayınlanan duyurulara göre, şehir hastanelerindeki açık kadrolar ve pozisyonlar şöyle:

Bursa Şehir Hastanesi

5 Klinik Destek Elemanı (İlan No: 00009233486)

5 Beden İşçisi (İlan No: 00009233359)

Adana Şehir Hastanesi

1 Beden İşçisi (İlan No: 00009240814)

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

5 Güvenlik Görevlisi (İlan No: 00009185481)

Etlik Şehir Hastanesi

1 Aşçı (İlan No: 00009255090)

1 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni (İlan No: 00009262003)

Konya Şehir Hastanesi

1 Beden İşçisi (İlan No: 00009185402)

Kocaeli Şehir Hastanesi

1 Özel Güvenlik Görevlisi (İlan No: 00009191259)

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi

1 Hastane Hizmetlisi (İlan No: 00009200132)

Başvuru Adımları

Şehir hastanelerine başvuru yapmak isteyen adaylar için adım adım İŞKUR süreci şöyle:

1. esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın.

2. “İş Arayan” sekmesinden sisteme giriş yapın.

3. Ana sayfada İŞ İLANLARI bölümüne tıklayın.

4. İş arama sayfasında başvuru yapmak istediğiniz şehri seçin ve arama kutusuna “ŞEHİR HASTANE” yazarak ARA butonuna tıklayın.

5. Karşınıza çıkan ilanlardan uygun olan pozisyonlara başvurunuzu tamamlayın.

Alımlar, yüklenici firmalar aracılığıyla firma personeli olarak yapılacak; kamu işçisi statüsü söz konusu değil.

KPSS şartı aranmıyor, iş görüşmesi ve nitelik uygunluğu esas alınacak.

Başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılacak ve adaylar tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

Şehir hastanelerinde istihdam fırsatı arayan adaylar, Kasım 2025 boyunca sürecek başvuruları erken tamamlamaları öneriliyor.