Milli Saraylar tarafından duyurulan sözleşmeli kamu personel alımında başvurular 21 Eylül 2025 tarihine kadar sürecek. Başvuru yapacak adayların Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurusunu tamamlaması gerekiyor.

Büro personeli, müze görevlisi, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, şoför, ziraat mühendisi, Makine mühendisi, restoratör, mimar, elektrik teknikeri, imam hatip, itfaiyeci kadrolarına sözleşmeli personel, halı dokuma ustası, porselen imal ustası, porselen hammadde ustası, saray bahçeleri ustası, saat tamir ustası, sıhhi tesisat ustası, motif taş ustası, düz işçi, sıvacı, seramik karo kaplamacısı, inşaat işçisi, iskele kurulum elemanı, inşaat boyacısı, kurşun çatı kaplama ve uygulama işçisi kadrolarına ise KPSS'siz kura ile sürekli işçi alımı yapılacak.

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç).

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak şartı ile görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde duyurulan istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Bu kapsamda olanların başvuruları kabul edilmeyecek, kabul edilenlerin atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

Başkanlığımızca daha önce yapılan sözlü sınav veya mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan, sözlü sınav veya mülakata katılmayanlar ile başarısız olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvurular 21 Eylül tarihine kadar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile yapılacak.