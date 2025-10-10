Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı.

Milyonlarca vatandaşın devlette kamu personeli olabilmek için girdiği KPSS sonuçları açıklandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2025 KPSS A Grubu Sınav sonucunun ÖSYM’nin resmi sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişime açıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025-KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sonuçları açıklandı. 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."