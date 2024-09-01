Yozgat'ın komşusu Sivas’ta KPSS ön lisans sınavına geciken bir aday yetişebilmek için motosikletle salon girişine kadar giderek saniyelerle sınava yetişti.

Memur olma hedefi ile yüzbinlerce aday Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu sınavına girdi. 10.15 başlayan sınava geç kalmak istemeyen adaylar sabah erken saatlerde sınava girecekleri salonun yolunu tuttu. Sivas’ta sınava geç kalan kimi adaylar adeta maraton koşusu yaparak sınava yetişirken bir aday ise yakını sayesinde motosikleti ile salon girişine kadar gelerek sınava girdi. O anlar hem diğer adayları hem de sınav görevlilerini şaşırttı. Öte yandan sınava alçılı ayağıyla gelen bir aday ise bir süre sırada bekledikten sonra görevlilerce içeriye alındı. 10.00’da kapıların kapanmasıyla birlikte, sınava kimse alınmadı. Sınav salonunda ter döken adaylar için aileleri de dışarıda, çocuklarının ve yakınlarının başarılı olması için dua etti.