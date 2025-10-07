2025 KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM takvimi ile belirlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi ve Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları tamamlandı.

KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarının (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) 14 Eylül'de tamamlandı. 40 bin 637 adayın başvurduğu üçüncü oturumda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltildi, cevaplamaları için 160 dakika süre verildi. KPSS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından ilan edilecek.

Ne Zaman Açıklanıyor?

ÖSYM takvimine göre, KPSS sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde belli olacak. KPSS sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra ÖSYM.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Sonuçlar Nereden Öğrenilir?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.