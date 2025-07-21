Yapılacak alımlarda KPSS şartı aranmayacak. Yüksek maaş ve sürekli istihdam imkanı sunan ilana başvurular ASELSAN’ın resmi kariyer portalı üzerinden alınıyor.

70’in Üzerinde Kadro İçin İlan Yayınlandı

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, personel alımlarının 70’ten fazla farklı pozisyonu kapsadığı belirtildi. Alım yapılacak kadrolar; mühendislik, teknik destek, yazılım, idari işler ve destek hizmetleri gibi birçok alanı içeriyor.

KPSS Şartsız Alım ve Yüksek Ücret Politikası

ASELSAN, yeni personel alımlarında KPSS puanı şartı aramayacak. Şirketin, sektör ortalamasının üzerinde maaşlar sunduğu ve personeline uzun vadeli istihdam sağladığı ifade edildi. Duyurunun ardından ilana kısa sürede 10 binden fazla başvuru yapıldığı bildirildi.

Genel Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel kriterler şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Başvurulan pozisyona ait özel şartları taşımak

En az 18 yaşında olmak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecilli olmak

Göreve engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak

Savunma sanayii sektöründe kariyer hedefi taşımak

Alım Yapılacak Bazı Pozisyonlar

Teknisyen

Yönetici Asistanı

Büro Personeli

Aşçı

Hizmet Personeli

JAVA ve C++ Yazılım Mühendisi

Siber Güvenlik Uzmanı

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Mekanik, Aviyonik ve Uzay Sistemleri Mühendisi

SAP, FPGA, GNSS, OLED/TFT Uzmanları

Yazılım Analisti, BT Destek ve Sistem Yöneticileri

Mobil Uygulama Geliştiricisi

Test, Doğrulama ve Konfigürasyon Mühendisleri

Başvuru Süreci ve Adresi

ASELSAN’a başvurular yalnızca resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Adaylar, aşağıdaki bağlantıdan başvuru ekranına ulaşabilir:

https://www.aselsan.com/tr/kariyer

Siteden kullanıcı hesabı oluşturulduktan sonra özgeçmiş doldurularak başvuru süreci tamamlanabilir.

Son Başvuru Tarihi Belirtilmedi

Başvuru sürecinde herhangi bir son tarih açıklanmadı. Ancak pozisyonların dolması halinde ilanlar sistemden kaldırılacak. Bu nedenle başvuruların gecikmeden yapılması önerilmektedir.