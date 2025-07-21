Yapılacak alımlarda KPSS şartı aranmayacak. Yüksek maaş ve sürekli istihdam imkanı sunan ilana başvurular ASELSAN’ın resmi kariyer portalı üzerinden alınıyor.
70’in Üzerinde Kadro İçin İlan Yayınlandı
ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, personel alımlarının 70’ten fazla farklı pozisyonu kapsadığı belirtildi. Alım yapılacak kadrolar; mühendislik, teknik destek, yazılım, idari işler ve destek hizmetleri gibi birçok alanı içeriyor.
KPSS Şartsız Alım ve Yüksek Ücret Politikası
ASELSAN, yeni personel alımlarında KPSS puanı şartı aramayacak. Şirketin, sektör ortalamasının üzerinde maaşlar sunduğu ve personeline uzun vadeli istihdam sağladığı ifade edildi. Duyurunun ardından ilana kısa sürede 10 binden fazla başvuru yapıldığı bildirildi.
Genel Başvuru Şartları
Başvuru yapacak adaylarda aranan genel kriterler şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Başvurulan pozisyona ait özel şartları taşımak
En az 18 yaşında olmak
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecilli olmak
Göreve engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak
Savunma sanayii sektöründe kariyer hedefi taşımak
Alım Yapılacak Bazı Pozisyonlar
Teknisyen
Yönetici Asistanı
Büro Personeli
Aşçı
Hizmet Personeli
JAVA ve C++ Yazılım Mühendisi
Siber Güvenlik Uzmanı
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Mekanik, Aviyonik ve Uzay Sistemleri Mühendisi
SAP, FPGA, GNSS, OLED/TFT Uzmanları
Yazılım Analisti, BT Destek ve Sistem Yöneticileri
Mobil Uygulama Geliştiricisi
Test, Doğrulama ve Konfigürasyon Mühendisleri
Başvuru Süreci ve Adresi
ASELSAN’a başvurular yalnızca resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Adaylar, aşağıdaki bağlantıdan başvuru ekranına ulaşabilir:
https://www.aselsan.com/tr/kariyer
Siteden kullanıcı hesabı oluşturulduktan sonra özgeçmiş doldurularak başvuru süreci tamamlanabilir.
Son Başvuru Tarihi Belirtilmedi
Başvuru sürecinde herhangi bir son tarih açıklanmadı. Ancak pozisyonların dolması halinde ilanlar sistemden kaldırılacak. Bu nedenle başvuruların gecikmeden yapılması önerilmektedir.