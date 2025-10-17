Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan duyuruya göre, farklı illerdeki Valilikler, Kaymakamlıklar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecek.

İŞKUR’un duyurusunda, söz konusu personel alımlarının İş Gücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yapılacağı ve başvuruların online olarak e-şube üzerinden alınacağı belirtildi.

Başvuru Şartları

İlana başvuracak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Kuruma kayıtlı olmak.

3. 18 yaşını tamamlamış olmak.

4. Yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

5. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın başlayacağı tarihe kadar, yüklenici veya bağlı/ilişkili kuruluşlarda çalışmamış olmak.

6. Başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olmamak.

7. Hane gelir şartını sağlamak.

8. Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.

Hangi İllerde Personel Alımı Yapılacak?

Başvurular, aşağıdaki illerdeki kamu kurumları için geçerli olacak:

Yozgat

Kırşehir

Kütahya

Mersin

Balıkesir

Sakarya

Hatay

İstanbul

Başvuru Nasıl Yapılacak?

İlana başvurmak isteyen adaylar, esube.iskur.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra, üst menüde yer alan “Online İşlemler” sekmesine tıklayarak İş Gücü Uyum Programı (İUP) kısmından başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.

İŞKUR’un duyurusuna göre, KPSS şartı aranmadan yapılan bu personel alımı, kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuruların belirlenen tarihler arasında tamamlanması gerekiyor ve adayların başvuru koşullarını eksiksiz yerine getirmeleri önem taşıyor.