Kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat doğdu. Detaylar haberimizde…

İzmir’de kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat doğdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden biri olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. için yeni personel alım ilanını duyurdu. KPSS şartı aranmadan yapılacak bu alım, iş arayanlar için cazip bir seçenek sunuyor.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE GEREKSİNİMLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki farklı pozisyonda toplamda 9 yeni personel almayı planlıyor:

İdari ve Mali İşler Personeli: Bu pozisyona 8 kişi alınacak. Adayların, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık veya Mühendislik fakültelerinden mezun olmaları ve en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.

İstatistikçi: Bu pozisyon için sadece 1 kişi istihdam edilecek. Adayların, ilgili bölümden mezun olmaları ve askerlik hizmetini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvurular, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek. Adayların başvuru sırasında istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvurular 16-20 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak ve başvuru sürecinin ardından mülakat aşamasına geçilecektir.