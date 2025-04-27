İŞKUR, hastanelerin personel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, KPSS şartı aranmadan gerçekleştirileceği için, sağlık sektöründe iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

İŞKUR aracılığıyla yapılacak alımlar, hem deneyimli hem de deneyimsiz adaylar için geçerli olacak. Başvurular için gerekli şartlar ve başvuru süreciyle ilgili detaylar şöyle:

BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİLİKLER

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların taşıması gereken başlıca şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Başvurular yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından yapılabilecektir.

18 Yaşını Tamamlamış Olmak: Adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Lise veya Dengi Okul Mezunu Olmak: Adayların en az lise mezunu olmaları şartı aranmaktadır.

Fiziksel Yeterlilik: Adayların, hasta taşıma ve ayakta durma gibi görevleri yerine getirmeye uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekmektedir. Vücut sağlığı, işin gerektirdiği fiziksel gücü karşılayacak düzeyde olmalıdır.

Vardiyalı Çalışma Saatlerine Uyum Sağlamak: Alımlar, vardiyalı ve esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilecek adayları kapsayacaktır. Bu, özellikle hastanelerdeki farklı mesai düzenleri nedeniyle önemli bir şarttır.

ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER VE İLANLAR

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda, çeşitli illerdeki açık pozisyonlar ve başvuru tarihleri yer almaktadır. Başvurular, her şehirde belirli sayıda personel alımı yapılacak şekilde ilan edilmiştir. Başvuru yapılabilecek iller ve son başvuru tarihleri şu şekildedir:

Mersin (Yenişehir): 1 kişi – Son başvuru tarihi: 24.04.2025

Kırşehir (Merkez): 15 kişi – Son başvuru tarihi: 25.04.2025

İzmir (Selçuk): 1 kişi – Son başvuru tarihi: 26.04.2025

Sakarya (Adapazarı): 2 kişi – Son başvuru tarihi: 26.04.2025

Kayseri (Kocasinan): 5 kişi – Son başvuru tarihi: 26.04.2025

İstanbul (Pendik): 1 kişi – Son başvuru tarihi: 27.04.2025

İstanbul (Büyükçekmece): 5 kişi – Son başvuru tarihi: 28.04.2025

Mersin (Toroslar, Tarsus): 7 kişi – Son başvuru tarihi: 30.04.2025

Şanlıurfa (Karaköprü): 4 kişi – Son başvuru tarihi: 30.04.2025

İlanlarda yer alan şehirler ve başvuru tarihleri doğrultusunda, adayların belirtilen tarihlerden önce başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Detaylı bilgilere, başvuru tarihleri ve ilanların güncel durumu için İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Hasta ve yaşlı bakım elemanı pozisyonlarına başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR’un internet sitesi üzerinden başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler. Başvuru süreci, oldukça basit ve erişilebilir olup, adım adım şu şekilde işlemektedir:

İŞKUR Web Sitesine Giriş Yapın: Adaylar, www.iskur.gov.tr adresine girerek İŞKUR’un resmi sayfasına ulaşabilirler.

"İş Arayan" Menüsünü Seçin: Anasayfada yer alan "İş Arayan" menüsüne tıklayarak, açık iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Açık İş İlanlarını Filtreleyin: "Açık İş İlanları" kısmına tıklayarak, iş aradığınız sektörü ve mesleği belirleyebilirsiniz. Burada, "hasta bakıcı" veya "yaşlı bakım elemanı" gibi anahtar kelimelerle arama yapabilirsiniz.

İl ve İlçe Seçimi Yapın: İlanları, ilgilendiğiniz şehir ve ilçelere göre filtreleyerek listeleyebilirsiniz.

Başvuru Yapın: İlgili ilanı seçtikten sonra, "Başvur" butonuna tıklayarak başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca, başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR İl veya İlçe Müdürlükleri'ne şahsen başvurarak da ilanlar hakkında detaylı bilgi alabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.

İŞKUR ÜZERİNDEN KPSS ŞARTSIZ İSTİHDAM İMKANI

Bu alımlar, özellikle KPSS gibi devlet sınavlarına girme zorunluluğu olmayan ve sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır. İŞKUR’un bu girişimi, sağlık sektöründe iş arayan pek çok bireye yönelik yeni bir kariyer kapısı aralamaktadır. Bu alımlar, özellikle hasta ve yaşlı bakım elemanı gibi kritik pozisyonlarda görev almak isteyen kişilerin, kamu hastanelerinde istihdam edilmeleri için fırsat tanımaktadır.

İŞKUR’un yayımladığı hasta ve yaşlı bakım elemanı ilanları, sağlık sektöründe deneyimli ya da yeni başlayan tüm adaylar için önemli bir fırsat olarak öne çıkmaktadır. Alımların KPSS şartı aramadan yapılması, bu pozisyonlara başvuru yapmayı düşünen kişilere büyük bir avantaj sağlamaktadır.