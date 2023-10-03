İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeye başladı. İŞKUR, Türkiye genelinde huzurevlerine KPSS şartı aranmaksızın personel ve işçi alımları için başvuruların başladığını duyurdu. Bu alımlar, farklı kadrolarda istihdam edilme fırsatı sunuyor.

HANGİ POZİSYONLARDA İŞÇİ ALINACAK?

Huzurevlerinin bu geniş kapsamlı alımında şu pozisyonlar için personel alınacak:

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Temizlik Görevlisi

Diğer Sağlık Personeli

Hemşire

Bulaşıkçı (Stevard)

Sosyal Çalışmacı

Aşçı

Sosyal Hizmet Uzmanı

Psikolog

Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı

Acil Tıp Teknisyeni

Hemşire Yardımcısı

Gıda Mühendisi

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri

Acil Yardım

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru yapacak adaylardan istenen genel şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma

İŞKUR'a kayıtlı olma

Yaşlılarla iyi ilişkiler kurabilme yeteneği

Sabırlı olma

Görevini engelleyecek bir sağlık sorunu taşımama

Uzun süreli ve sürekli çalışmayı düşünen adayların başvurması önerilmektedir.

NASIL BAŞVURULACAK?

Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden kabul edilmektedir. Adaylar, başvurularını gerçekleştirmek için esube.iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.