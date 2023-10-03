İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeye başladı. İŞKUR, Türkiye genelinde huzurevlerine KPSS şartı aranmaksızın personel ve işçi alımları için başvuruların başladığını duyurdu. Bu alımlar, farklı kadrolarda istihdam edilme fırsatı sunuyor.
HANGİ POZİSYONLARDA İŞÇİ ALINACAK?
Huzurevlerinin bu geniş kapsamlı alımında şu pozisyonlar için personel alınacak:
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Temizlik Görevlisi
Diğer Sağlık Personeli
Hemşire
Bulaşıkçı (Stevard)
Sosyal Çalışmacı
Aşçı
Sosyal Hizmet Uzmanı
Psikolog
Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı
Acil Tıp Teknisyeni
Hemşire Yardımcısı
Gıda Mühendisi
İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri
Acil Yardım
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Başvuru yapacak adaylardan istenen genel şartlar şu şekildedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma
İŞKUR'a kayıtlı olma
Yaşlılarla iyi ilişkiler kurabilme yeteneği
Sabırlı olma
Görevini engelleyecek bir sağlık sorunu taşımama
Uzun süreli ve sürekli çalışmayı düşünen adayların başvurması önerilmektedir.
NASIL BAŞVURULACAK?
Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden kabul edilmektedir. Adaylar, başvurularını gerçekleştirmek için esube.iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.