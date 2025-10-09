KPSS'siz ve 50 KPSS ile 50 bin TL maaşlı memur ve işçi alımı uygulanacak. Kamuya binlerce işçi ve personel alımı gerçekleşiyor.

Birçok kamu kurumu, yayınladığı son dakika duyurularında KPSS puan şartı olmadan ve 50 KPSS puan şartı ile personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi açıklamalara göre alınacak personellerin istihdam edileceği kadroların çeşitli olduğu görülüyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanacak personel alımlarında işe alınacakların istihdam edileceği kadrolar şöyle açıklandı:

Temizlik görevlisi

Güvenlik görevlisi

Uzman Erbaş

Sözleşmeli Er

Subay

Klinik destek elemanı

Büro memuru

Akademik personel

Mühendis

Avukat

Veteriner

Orman muhafaza memuru

Tekniker/Teknisyen

Zabıta memuru

İtfaiye eri

Düz memur

İşe alınacak personeller 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilecek. Söz konusu alımlarda işe alınacaklara en az 50 bin lira civarında maaş verilecek. Kamu işçisi olarak alınacaklara ise yılda 4 ikramiye verilecek.

Başvuru genel şartları ise şöyle açıklandı:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak