ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak sınavlar, 23 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlayacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu öğleden sonra 14.45'te uygulanacak. Alan Bilgisi Sınavları 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos'ta yapılacak.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 23 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 adayın başvuru yaptığını bildirdi.

Bu adayların 572 bin 20'sinin öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacağını belirten Ersoy, 29-30 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına 85 bin 236 adayın, 6 Ağustos'ta uygulanacak ÖABT'ye ise 452 bin 658 adayın başvuru yaptığı bilgisini paylaştı. AA