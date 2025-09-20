Devlet kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen binlerce aday, KPSS puanlarına göre tercih yaparak kamu kurumlarına atanma şansı elde edecek.
KPSS tercihleri ile kamuya mülakat yapılmadan kamu personeli atamaları yapılmaktadır. Daha önceleri merkezi atamalarla fazla sayıda kamu personel alımı yapılırken son zamanlarda daha çok mülakat ile kamu personeli alımı uygulanıyor.
Hangi Kadrolar Açıldı
Kamuya fazla sayıda kadroda yer almak üzere 2 binden fazla memur alımı düşünülüyor. Alım yapılması beklenen kadrolar şu şekilde;
Anbar memuru
Apron memuru
Aşçı
Avukat
Bilgisayar işletmeni
Çocuk gelişimcisi
Çözümleyici
Diyetisyen
Eksper
Enformasyon memuru
Grafiker
Hareket memuru
Hastabakıcı
Hat bakım onarım memuru
Hizmetli
İcra memuru
İstatistikçi
İş makinesi sürücüsü
İtfaiyeci
Kimyager
Kondoktör
Güvenlik görevlisi
Köprü operatörü
Kütüphaneci
Memur
Satın alma uzman yard.
Mimar
Muhasebeci
Mühendis
Mütercim
Psikolog
Puantör
Sağlık memuru
Sağlık teknikeri
Satınalma memuru
Sosyal çalışmacı
Sürveyan
Şoför
Tekniker
Teknisyen
Vagon teknisyeni
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
Veteriner
Tercihler Ne Zaman?
KPSS 2025/2 memur alımı tercihleri 18 Aralık ile 25 Aralık tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.