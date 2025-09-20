Devlet kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen binlerce aday, KPSS puanlarına göre tercih yaparak kamu kurumlarına atanma şansı elde edecek.

KPSS tercihleri ile kamuya mülakat yapılmadan kamu personeli atamaları yapılmaktadır. Daha önceleri merkezi atamalarla fazla sayıda kamu personel alımı yapılırken son zamanlarda daha çok mülakat ile kamu personeli alımı uygulanıyor.

Hangi Kadrolar Açıldı

Kamuya fazla sayıda kadroda yer almak üzere 2 binden fazla memur alımı düşünülüyor. Alım yapılması beklenen kadrolar şu şekilde;

Anbar memuru

Apron memuru

Aşçı

Avukat

Bilgisayar işletmeni

Çocuk gelişimcisi

Çözümleyici

Diyetisyen

Eksper

Enformasyon memuru

Grafiker

Hareket memuru

Hastabakıcı

Hat bakım onarım memuru

Hizmetli

İcra memuru

İstatistikçi

İş makinesi sürücüsü

İtfaiyeci

Kimyager

Kondoktör

Güvenlik görevlisi

Köprü operatörü

Kütüphaneci

Memur

Satın alma uzman yard.

Mimar

Muhasebeci

Mühendis

Mütercim

Psikolog

Puantör

Sağlık memuru

Sağlık teknikeri

Satınalma memuru

Sosyal çalışmacı

Sürveyan

Şoför

Tekniker

Teknisyen

Vagon teknisyeni

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

Veteriner

Tercihler Ne Zaman?

KPSS 2025/2 memur alımı tercihleri 18 Aralık ile 25 Aralık tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.