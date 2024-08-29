Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS Ön Lisans) öncesinde önemli bir duyuru yayımladı.

Nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden adaylar, sınava katılabilmeleri için gerekli olan "Geçici Kimlik Belgesi"ni Yozgat Merkez İl Nüfus Müdürlüğü'nden temin edebilecekler.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen adayların, sınava gireceklerini gösteren "Sınava Giriş Belgesi" ve 1 adet biyometrik fotoğrafla birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yozgat Merkez İl Nüfus Müdürlüğü, adaylara kolaylık sağlamak amacıyla 1 Eylül 2024 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Geçici Kimlik Belgesi, adayların yeni kimlik kartları çıkarılana kadar geçerli olacak ve bu belgeyle sınava giriş yapabilecekler.