Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih kılavuzunu yayımladı. Bu kılavuza göre, belirli kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına 1. yerleştirme yapılacak. KPSS'ye katılan adaylar, tercihlerini 11 Temmuz 2024 saat 11.00’den itibaren yapmaya başlayacak ve 18 Temmuz 2024 saat 23.59’a kadar tamamlayabilecekler.

Kamu kurumlarına yerleştirilecek adaylar için tercih süreci resmen başladı. KPSS’ye katılan adaylar, başvurularını ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile gerçekleştirebilecekler. Tercih işlemleri, yayımlanan kılavuzda belirtilen kurallara göre yapılacak.

KPSS-2024/1 TERCİH TARİHLERİ

Başlangıç Tarihi: 11 Temmuz 2024, saat 11.00

Bitiş Tarihi: 18 Temmuz 2024, saat 23.59

ÖSYM’den Resmi Açıklama

ÖSYM’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin ( https://ais.osym.gov.tr ) adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."