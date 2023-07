Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, hastane idari ekibi ile birlikte sürekli hasta ziyaretlerinde bulundu.

Başhekim Kozan, ziyarette hastalara hem geçmiş olsun dileklerini iletiyor, hem de bir şikayetlerinin olup olmadığını soruyor.

Hastalarımızın her daim yanındayız diyen Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, bu hafta hastane idari ekibimiz ile birlikte Enfeksiyon Hastalıkları Servisini ziyaret ederek hasta, hasta yakınları ve personellerimiz ile sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu, hayır dualarını aldı.

Her hafta bir servisi ziyaret ederek hasta yakınları, hasta ve servis personelleri ile görüşen Başhekim Kozan, “Hasta ve Hasta yakınlarının her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek için ben ve İdari Personel arkadaşlarım servislerimizi ziyaret ediyoruz. Hastaların genel sağlık durumlarını yakından inceliyor ve isteklerini not ederek çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Alpaslan Demir