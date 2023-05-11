Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, ziyaret sonrasında vatandaşa da seslenerek psikologdan destek almaktan çekinilmemeleri gerektiğini söyledi.

“DANIŞANINA AYNA TUTARLAR”

Psikologların hayatın içerisinde olmazsa olmaz yerleri olduğunu söyleyen Kozan, “Hayatımızın bir noktasında mutlaka psikologlara ihtiyacımız olabilmektedir. Psikolojik destek almaktan çekinmemek gereklidir. Unutmayalım ki Psikologlar danışanına ayna tutar. Hastanemiz psikologlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ve günlerini kutluyorum” dedi.

Çiçek takdiminde de bulunan Başhekim Kozan, güzel dileklerle ziyareti sonlandırdı. Haber Merkezi