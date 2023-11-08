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Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü vesilesiyle Radyoloji Tekniker, Radyoloji Hekimleri ve teknisyenleri ziyaret etti.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, Radyoloji, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kilit bir role sahiptir. Modern tıp alanında tanı ve tedavinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Başhekim Uz. Dr. Kozan, “Bu teşhis ve tedavide önemli bir rol üstlenen Radyoloji Hekimlerin Radyoloji Tekniker ve Teknisyenlerin 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü’nü kutlarım” dedi.