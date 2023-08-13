Bir zamanlar köylü milletin efendisiydi diyen Başkan Adıgüzel, “Yıl 2023, Köylü perişan, Köylünün feryadını duyan yok” dedi

Başkan Adıgüzel yaptığı açıklamada, “1913 yılında Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle, Enver Paşa tarafından Sofya’ya askeri ataşe olarak gönderilir.Bulgaristan henüz 5 yıllık bir ülkedir.Bir pasta hane vardır Sofya’da. Diplomatik erkan genel olarak o pasta hane de kahvaltı yapmaktadır. Atatürk de orada yapar kahvaltısını.Bir sabah bir köylü girer pasta haneye.Bohçası vardır yanında, bırakır bir masanın yanına, oturur.Bir garson gelir, köylü süt ve kek ister.Garson ise köylünün pasta haneden ayrılmasını ister.İtiraz eder köylü.Birkaç garson daha gelip tekrarlarlar dışarı çıkmasını.Köylü öfkelenir ve bağırmaya başlar.Senin sattığın sütü ben üretiyorum. Senin sattığın pasta, börek, çöreğin ununu ben üretiyorum. Peynirini, yoğurdunu ben üretip veriyorum. Pasta haneye koyduğun meyveyi ben üretiyorum ve sen benim ürettiklerimi bana vermiyorsun öyle mi?Hayır çıkmıyorum ve kahvaltımı burada yapacağım der. Herkes suspus olur.Köylünün istedikleri masasına gelir, kahvaltısını yapar ve bir miktar parayı masaya fırlatarak çıkar ve gider.Her şeyi izleyen Mustafa Kemal, küçük kareli not defterine şu notu düşer. “Bir gün benim köylüm de bu köylü gibi olursa millet olduk demektir. Köylü Milletin Efendisidir. Yıl 2023. Şimdiyse,Köylü perişan. Köylünün feryadını duyan yok. TMO çiftçiden 2023 yılı alış fiyatını ekmeklik buğdayda 8 bin 250 lira ve bin lira pirim ile birlikte 9 bin 250 lira ton olarak, arpada ise 7 bin lira ve 500 lira primle 7 bin 500 lira ton olarak fiyat açıklamıştı.Köylünün feryadı. TMO Kasalı araçlardaki buğdayı yıkamıyor. Yıkım işini TMO tonunu 70 liradan vermiş, işçiye farklı ücret ödeniyor.Ofise teslim edeceği buğdayı,3,4 gün sırada beklemek suretiyle zaman kaybı olduğu gibi,işinide takip edememekte.Diğer bir çiftçimiz,Mehmet A. Hem üretici hem nakliyeci,ürününü getirememekten,Çünkü getirmiş olduğu nakliye, yükünü teslim edemediğinden şikâyetçi. Bir diğer şikayeti TMO’nun açıklamış olduğu 8 lira 25 kuruş fiyattan ofise veremediğinden dertli. Velhasıl köylü dertli,Emekli dertli.İnsanlarımız mutsuz.Yeniden Refah Partisi iktidarında,köylümüzünde,emeklimizinde, işçimizin de velhasıl herkesin yüzü gülecek.Milletimize huzur ve mutluluk vaad ediyoruz.Biz 50 yıldır,kapitalizminde,sosyalizminde yanlış olduğunu iddia ettik.Yeniden büyük Türkiye hayalimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. İnşallah” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi