Şehirdeki köy yerleşim yerlerinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını gerçekleştirerek insanların yaşam koşullarını yükseltmeye gayret ettiklerini ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Özel İdaresi olarak modern bir görünüme kavuşması için köyleri kilitli parke ile donatıyoruz dedi.

Yılmaz, Yozgat merkez ve ilçelere bağlı köylerin köy içi yolları ve meydanlarına farklı kültürel motiflerle döşenen kilitli parkeler köylere aynı zamanda modern bir görünüm kazandırdıklarını söyledi.

Yılmaz yaptığı açıklamada; “Köylerimizin bir yandan çevreyle ulaşımını sağlayan yollarını konforu artırırken diğer yandan da halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için ise kilitli parke çalışmaları yapılmaktadır. Yatırım programımızda yer alan Yenifakılı İlçesi’ne bağlı Bektaşlı köyünde kilitli parke çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da köylerimizi modern bir görünüme kavuşturmak için kilitli parke çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir