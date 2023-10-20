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Olay, Çankırı’nın Eldivan ilçesine bağlı Akçalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık yapan Hulusi Taş, arılarını kontrol etmek için bahçesine gitti. Taş, bahçesinde bulunan 100 kovandan 5’inin ayının parçaladığını gördü. Kovanlarının kullanılamaz hale geldiğini gören Taş, bir hafta önce de komşusunun 10 kovanını da ayıların telef ettiğini söyledi.

“Son bir ay içinde bu ayı saldırıları arttı”

Ayı saldırılarının sıklıkla yaşandığını ifade eden Hulusi Taş, “Ayı gece gelip kovanlardaki polenleri yemiş. Binlerce arı da ölmüş. Bu sene ilk defa başıma geliyor. Bu zaman kadar böyle bir şey olmamıştı. Ama yine gece gelmiş kovanlara zarar vermiş. Arıcılar panik içinde. Kovanları nereye götüreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü kovanların yerini değiştirmek zorunda kalacağız. Bir hafta önce de bir komşumuzun 10 tane kovanı zarar görmüştü. Son bir ay içinde bu ayı saldırıları arttı" dedi.