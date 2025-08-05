Tarım ve hayvancılığı canlandırmak amacıyla başlatılan Köye Dönüş Projesi kapsamında 40 yaş altındaki gençlere faizsiz kredi, ücretsiz arazi ve çeşitli destekler sunulacak.

Tarım ve hayvancılığa olan ilgiyi artırmak amacıyla yeni bir proje hayata geçiriliyor. "Köye Dönüş Projesi" kapsamında 40 yaş altındaki vatandaşlara önemli desteklerin sağlanacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan proje kapsamında köyüne dönerek üretim yapmak isteyen gençler için birçok alanda destek ödemesi yapılacak. Tarım ve hayvancılık sektörüne daha fazla gencin yönlendirilmesi hedefleniyor.

Köye dönüş yapmak isteyen gençlere Ziraat Bankası aracılığıyla kredi verilecek. Verilecek kredilerin faiz oranı mevcut tarım kredilerinden daha düşük olacak. Ayrıca birçok il ve ilçede kullanılmayan atıl durumdaki devlet arazilerinin, başvuru yapan gençlere ücretsiz olarak verileceği açıklandı. Bu sayede gençler hem üretim yapacak hem de geçimlerini sağlayacak.

Proje ile ilgili yapılan bilgilendirmede, teknolojinin ne kadar gelişirse gelişsin tarım ve hayvancılığın önemini yitirmediği belirtildi. Sektörün modası geçmeyen ve ihtiyaç duyulan alanların başında geldiği ifade edildi.

Başvurular 2026’da Başlayacak

Proje kapsamında Türkiye genelinde boş arazilerin tespiti yapılacak. İl ve ilçe bazında belirlenecek araziler sonrasında, 40 yaşından küçük gençlerden başvurular alınacak. Başvuruların 2026 yılının ilk aylarında başlaması bekleniyor.