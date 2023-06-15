Etkinliklerin 58’inci, daha önce de iki kez ziyaret edilmiş olan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Doğankent Şehit Lokman Erkan İlkokulu / İmam Hatip Ortaokulu’nda 13 Haziran 2023 Salı günü daha geniş katılıma ve zengin içerikle gerçekleştirildi.

YOBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın öncülük ettiği programa, YOBÜ’den Doç. Dr. Mustafa Özalp, Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Çınarer, Öğr. Gör. Muttalip Erkan’ın yanı sıra üniversite dışından Dr. Dadaş Mutallimov ile Uzman Ümit Karabacak da katılıp konuşmacı olarak katkı verdiler.

Okul Müdürü Halil İbrahim Kartal’ın daveti ve Müdür Yardımcısı Mustafa Mutlu Kadayıfcı’nın organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğe Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ile Şube Müdürleri Coşkun Bölükbaşı ve Hasan Bakır da katıldılar.

Gün boyu süren program kapsamında sabah oturumların önce öğrencilerle sınıflarında mini söyleşiler yapan uzman konuklar, çocuklarla etkileşimli bir yolla sohbet havasında bilgiler paylaştılar. Ara ara öğretmenlerle yaptıkları söyleşilerde ise onlara proje konularında izlenebilecek yollar hakkında stratejiler verdiler. Öğleden sonra konferans salonunda öğrencilerin bütününe, öğretmenlere ve öğrenci velilerine hitap eden konuklar, çok yönlü bilgiler paylaştılar.

Etkinlik süreci içerisinde "Doğankent'ten de Aziz Sancar çıkabilir" metaforik başlığı etrafında bilime ve bilim insanlarına olan ilgiyi artırıcı, "Ben de yaparım" başlığı etrafında özgüven artırıcı, "Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri" çerçevesinde sohbet atmosferi içerisinde mesleki tatmine yönelik yapılabilecek çalışmaları özendirici ve "Çocuğumun Eğitiminden Ben de Sorumluyum" konulu buluşmada okul ve aile işbirliği ile ebeveynlerin sorularını cevaplayıcı bilgiler paylaşıldı.

BİLİMLE UĞRAŞMAK ÖNEMLİ

Temel bilimlerden ve uygulamalı bilimlerden örneklerle öğrencilerin ilgisinin ve merakının yükseltilmeye çalışıldığı konuşmalarda öncü bilim insanlarının yaptıklarından da sohbet açan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ziyaret ettiği sınıflarda her bir öğrenci ile bire bir ilgilendi. Çocuklara sorular sorarak onları düşündürmeye sevk etti. Neşeli bir atmosferde yürütülen söyleşilerde çocukların heyecanlı anlar yaşadığı gözlendi. Öğretmenlerle düşüncelerini paylaşırken onların STEM eğitimine uygun uygulamaları ilkokul düzeyinde nasıl sağlayabilecekleri konusunda düşündüren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini desteklemek gerektiği yönünde önerilerde bulundu. Öğrenci velilerine verdiği cevaplarda günümüz dünyasında iyi eğitilmiş nesillere olan ihtiyacı ortaya kayar yönde kritikler yaparak erken yaşta proje etkinliklerine dâhil edilen öğrencilerin bilimle uğraşma becerisi kazanmak gibi pek çok açıdan gelişeceğini de göz önüne getirdi.

TASARIM VE MÜHENDİSLİK BİLİNMELİ

Günümüz dünyasında hayatın he alanında etkisinin hissedildiği teknolojik gelişmelerin hangi alanlarda kendini anlayabilmeleri için öğrencilerin tasarım ve mühendislik alanlarındaki kavram ve terimleri ortaokulda hatta daha ilkokulda doğru bilmelerinin bilinciyle hareket eden akademisyenler öğrencilerle bu konuları da ele aldılar. Yapılan etkinlikler kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Çınarer çocuklarla beyin fırtınası tekniğiyle akıllı teknolojik cihaz tasarımına giriş yaptılar. Tamamen öğrencilerin görüş ve önerileriyle tasarlanan teknolojik ürünler Teknofest yarışmalarına proje konusu olacak kadar yenilikçi fikirler içerir düzeydeydi. Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Çınarer öğrencilerin bilimsel gelişmelere ve teknolojik yeniliklere oldukça duyarlı ve istekli olduklarını belirterek öğrencileri YOBÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünü ziyaret etmeye davet etti. Yaz dönemine girecek olmalarından hareketle, öğrencilerin tablet ve cep telefonlarından uzaklaşmalarını önerdi ve tatil süresince bol bol araştırma yapmalarını, gözlem yapmalarını ve kitap okumalarını önerdi. Velilere de çocukların teknoloji bağımlılığını önlemelerini tavsiye edip bu konuda nasıl davranabilecekleri konusunda düşünceleri aktardı.

Kendisi de ziyaret edilen okuldan mezun olan Öğr. Gör. Muttalip Erkan ise eğitim - öğretim hayatından bazı hatıralarını paylaşarak, hayatında iz bırak dokunuşlara dönük değerlendirmelerde bulundu. Teknik bilimlerden elektrik mühendisliği başta olmak üzere makine ve kontrol sistemleri ile ilgili temel teknolojik bilgileri uygulamalı olarak öğrencilere gösterdi. Öğr. Gör. Muttalip Erkan, PLC ile program yazarak alıcıların kumanda edilmesini örnek üzerinden anlattı. Öğrencilerin ilgiyle izlediği uygulamalarda sordukları sorularda cevaplandırıldı. Güncel hayattan verilen örneklerin ilgiyi daha da artırdığı gözlendi. Mesleki anlamda öğrencilerin ileriki eğitimlerinde teknik eğitime yönelebileceği tahminin de bulunan Öğr. Gör. Muttalip Erkan öğrencilerin ilerde hatırlayacakları dokunuşlarda bulundu.

MESLEK, İŞ ve KARİYER ANLATILMALI

Kendi meslek ve kariyer birikimlerinden de bahseden konuşmacılar, öğrencilere ışık tutucu anlatımlarda bulundular. Bilim insanlarının geçmişte de yabacı dil bilmeye önem verdiklerinin ve ihtiyaç hissettiklerinin ifade edildiği söyleşilerde sosyal bilimlerden de örnekler aktarıldı. Doç. Dr. Mustafa Özalp yurt dışı deneyiminden, Viyana’da okuduğundan bahisle öğrencilerin küçülen dünyada daha erken yaşlarda donanımlı yetişmelerinin önemini ortaya koyan anlatımları esnasında verdiği bilgiler, uluslararasılaşmanın gerekliliğinin anlaşılmasını ortaya koyar düzeydeydi. Yurt dışında yaşamanın, eğitim almanın zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceği, yabancı dil öğrenmeyi daha keyifli ve daha kolaylaştırıcı hale getirmenin yol ve yöntemleri, akademisyenliğin ne olduğu ve nasıl akademisyen nasıl olunduğu konularında bilgiler paylaştı. Doğruluk, dürüstlük, hak, adalet, yalan söylememek, güvenilir olmak, faydalı ve yararlı olmak gibi değerlerin eğitimine, anlam ve önemine vurgular yaptı. İş ahlakına da temas ederek meslek ve kariyer yolculuğundan bahsetti.

Herkesin işini severek ve içtenlikle yapmasına dönük paylaşımların da yapıldığı söyleşilerde, meslek, kariyer ve iş gibi kavramların farklı anlamda olduğu da ortaya kondu.

ÇOCUKLAR İÇİN FARKLI YÜZLER GÖRMEK GÜZELDİR

Aslen Azerbaycan’dan gelen birisi olduğunu hatırlatan Dr. Dadaş Mutallimov, başında Türkiye’ye gelmeyi çok istediğini ve bunu nasıl başardığını öykü tadında anlatarak, öğrencilerin hayallerinin peşinde koşmalarının yenilikleri ve beklenen gelişmeyi ortaya koymadaki etkisini fark ettirecek açıklamalarda bulundu. Tarihe ilgisinin yüksek oluşundan ve tarihi konularla uğraşmayı sevdiğinden da bahsetti.

Bu etkinlik vesilesiyle faydalı bir iş yapma fırsatı sağlandığını ifade eden Dr. Dadaş Mutallimov, “Köy okulları geleceğe atılan bir temel ve yeşeren fidan gibidir. Bu faaliyette yer almak bizi onurlandırdı. Biz çocuklarla Türkiye’yi ve diğer Türk Devletlerini tanımaya ve hatırlamaya çalıştık. Türkiye’nin sınırlarını komşularını öğrendik. Türk Dünyasındaki önemli şahısları konuştuk, zamanında ilmîn merkezi olan Özbekistan’la ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Dünyanın neresinde Türklerin yaşadığını ve Türk devletlerinin isimlerini, coğrafyasını ve özelliklerini soru cevap şeklinde sıcak bir ortam oluşturarak konuştuk. Öğrencilerin yoğun katılımı bilgi ve birikimi bizi ziyadesiyle memnun etti. Tüm öğrencilerden derslerinde başarılı olma sözünü, yakınındaki ve çevresindeki herkese faydalı olacaklarının sözünü, hayal ettiği ve yapmak istediği şeylerin peşini bırakmayacaklarının sözünü almış olduk. Mustafa hocamın da ifade ettiği gibi ‘köy okulları Aziz Sancar gibi yeni bilim insanlarının buralardan çıkacağının habercisidir’ ifadesiyle, bu durum bizi umutlandırdı. Okulun müdür ve yardımcısı öğretmen kadrosu çok sevecenler ve kendilerini öğrencilere feda edercesine çalışmaları ve o sevgiyi öğrencilerde de hissetmek bizi memnun etti. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu görüşmemizde bizi bir başka duygulandıran ve etkileyen Mustafa hocamın velilerle olan konuşması oldu. Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini tabiri caiz ise taşın altına elini koyması gerektiğini öğrenmiş olduk. Başarılı işler yapmak için özel bir yeteneğe gerek olmadığını herkes kendi gücünün yettiği kadar yapması gerekeni yapması lazımdırı bildik. Hani derler ya ‘güzel günde yaşadıklarımızı kelimelerle ifade etmekte aciz kaldık.’ Şimdi de öyle oldu.” dedi.

HEDİYE KİTAPLAR DA GÖTÜRÜLDÜ

Öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere, eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde hediye kitap ve materyallerde götürüldü. Bunların teminindeki katkılarından dolayı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, Ordu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sadullah Gülten, YOBÜ’den Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karaman, ORAN - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan Uzman Timur Yıldız, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, emekli öğretmen Selami Tanoğlu, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Aysel Ergüney, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Eğitimci-Yazar Ahmet Sargın, İstanbul’dan Halil Vedat Fıratlı İlkokulu Müdür Yardımcısı Bülent Yılmaz, Kayseri’den öğretmen Murat Akpınar ve eğitime destek veren bütün gönüllülere gıyabında teşekkür edildi.

DEVAM ETTİRİLMESİ GEREKEN BİR ETKİNLİK

Eğitimle ilgili pek çok platformda gündeme gelen konuların mümkün olduğunca içeriğe yansıtılarak hayata geçirildiği belirtilen “Köyde Okuma Etkinliği” programlarının, geniş çevrelerce tanınır ve takdir edilir hale geldiği biliniyor.

Gerçekleştirilen etkinliğe ilişkin öğretmenler tarafından yapılan değerlendirmelerin bazılarında; çocukların kendileri ile aynı okulda eğitim görmüş birisinin bir üniversitede ders veriyor olmasının iyi bir örnek olduğu, yenilikçi teknolojilerden bahsedilmesinin öğrencilerde daha etkili bir uyarıcı olduğu, konuk konuşmacılar tarafından anlatılan konuların, uygulanan yöntem ve tekniklerin pek çok çocuğa dokunduğunu ve onların keşfedilmesinde önemli bir rol oynayacağı, çocukların akademisyenlerle bir araya gelmesinin onlarda yeni ufuklar açacağı ve çoğu için bilinmeyen ve uzak olan üniversite hakkında fikir edinmiş olunduğu, çocukların her zaman okulda gördükleri öğretmenlerin dışında farklı yüzler farklı hocalar görmesiyle ve onlara yaşlarına uygun olacak şekilde anlatım yapılmasıyla çocukların pozitif biçimde yönlendirilmesinin hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından olumlu olduğu, çocuklar için ulaşılması güç üniversite hocalarının çocukların seviyesine inip hoş sohbet etmelerinin harika olduğu, çocukların eğlenerek yeni şeyler öğrendikleri, hem anlatılarak hem canlandırılarak güzel bilgiler sunulduğu, çocuklar açısından farklılık olduğu, çocukların anlayacağı düzeyde ve onları düşündürücü güzel fikirler ortaya çıktığı, böylelikle bilgi iletişiminde bulunulduğu, faydalı ve güzel vakit geçirildiği belirtildi.

Okul Müdürü Halil İbrahim Kartal ise öğrenciler ve öğretmenlerin verimlilik ve başarı için hayal kurmaları ve nasıl yol izleyeceklerini anlamaları konusunda güzel ve eğitici nitelikte etkinliklerin gerçekleştirildiğini belirterek, öğrenci ve öğretmenlerin hareketini artırıcı bir gün yaşandığını vurguladı ve verdikleri emeklerden ötürü konuşmacılara teşekkür edip günün hatırası olarak kendilerine plaket takdim etti.

İlçeye bağlık köy ve kasaba okullarının hepsini ziyaret edilerek en az bir kez düzenlenmiş olan etkinliklerin devam ettiriliyor olmasından duyulan memnuniyeti ifade eden Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürleri Coşkun Bölükbaşı ve Hasan Bakır ile katıldığı programda ilçede proje faaliyetlerindeki artışa ve eğitimin niteliğini artırıcı çalışmalara da değindi ve bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, Prof. Dr. Mustafa Böyükata'ya ve bütün konuşmacılara teşekkür etti. Haber Merkezi