Köydeki bu gelişme, özellikle eğitim çağındaki çocuklar ve köy dışında yaşayan vatandaşlar için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Başhoroz Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bilal Ulusoy, vatandaşlar için artık internet, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi.

Başkan Ulusoy, “İnternetin olmaması nedeniyle köyde yaşayan çocuklar, uzaktan eğitim dönemlerinde büyük sıkıntılar yaşamıştı. Ancak şimdi, Başhoroz Köyü’nün internetle buluşmasıyla bu sorun ortadan kalktı. Artık öğrenciler, online eğitimlere de daha kolay bir şekilde erişebilecekler” dedi.

İnternet hizmeti sadece köyde ikamet edenler için değil, aynı zamanda köy dışında il ve ilçelerde yaşayan köylüler ve hatta yurt dışında yaşayan köy sakinleri için de erişilebilir hale geldiğini belirten Başkan Ulusoy, “Bu nedenle görüntülü konuşma ile akrabalık ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek, aileler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve uzakta yaşayanların köylerine daha yakın hissetmelerini sağlayacak” diye konuştu.

Ulusoy, internet hizmetinin köye gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, internetin gelmesinde büyük emeği olan Mustafa Çakmak’a özellikle teşekkür ederek, şunları söyledi; “Mustafa Bey’in çabaları sayesinde yeteri kadar abone sayısına ulaşıldı ve sonuç olarak internet hizmeti köyümüze geldi. Ayrıca, Mustafa Bey’in çalışmalarında destek veren AK Parti Yozgat Milletvekilleri, AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, bir önceki dönem AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülten Ulusoy ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan’a da teşekkür ediyorum.” Haber Merkezi