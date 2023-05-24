Dereli, Terzili, Derebağ ve Yukarı İhsangazili köylerini ziyaret ederek 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı'na ve Cumhur İttifakı'na verdikleri destek için teşekkür ettiklerini ve ikinci tur için daha güçlü destek istediklerini ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu elinde bulundurduğunu söyleyen Dereli, hemşerilerinin desteğinin artarak devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.

Dereli ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Cumhur ittifakı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Terzili, Derebağ ve Yukarı İhsangazili köylerimizi ziyaret ederek 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakımıza verdikleri destek için teşekkür ettik ve 2. tur için daha güçlü destek istedik. Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran Cumhur ittifakımıza kıymetli hemşerilerimizin desteğinin artarak devam edeceğine canı gönülden inanıyor ve destek olan her bir vatandaşımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Haber Merkezi