Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde tarım aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ürgüp’e bağlı Karacaören köyü yolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Muzaffer A. yönetimindeki 38 EZ 284 plakalı otomobil, karşı yönden gelen L.A.E. idaresindeki 'patpat' diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patpat sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, patpatta bulunan 3 kişi ve otomobil sürücüsü M.A. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleden sonra Nevşehir’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden patpat sürücüsünün cenazesi ise jandarma ekiplerinin incelemelerinden sonra Ürgüp Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.