Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı öncesi meclis başkanlığına 1 adet teklif yazısı, 4 adet yazılı önerge sunuldu. Yazılı önergeler gerekli komisyonlara oy birliği ile havale edildi.

Gündemin birinci maddesinde İl Özel idaresi yetki sahası içerisinde 16 Şubat 2021 tarih ve 1607 sayılı İl Nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğünün yazısında mekânsal adres kayıt sisteminin veri üretimi ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında saha ve ofiste yapılan çalışmalar sonucunda mekânsal adres veri modelinde yetki sahasında bulunan tüm köy sınırlarında yanlışlık olduğundan Yozgat kadastro müdürlüğünden alınan resmi sınırlara istinaden hazırlanan sayısal veriler ve krokilerin hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Komisyon Başkanı Ekrem İlker tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Ekrem İlker yaptığı açıklamada, “Merkez Aktaş, Alemdar, Azizli, Baltasarılar, Başıbüyüklü, Başınayayla, Beyvelioğlu, Bozlar, Buzacıoğlu, Büyükmahal, Cihanpaşa, Çalatlı, Dağyenicesi, Darıcı, Derbent, Derekışla, Deremahal, Deremumlu, Erkekli, Evci, Fakıbeyli, Güdülelmahacılı, Güllük, Hamzalı, İnceçayır, İşleğen, Kababel, Karacalar, Kavurgalı, Kırıksoku, Kırım, Kışla, Kızıltepe, Kolanlı, Köçekkömü, Köseyusuflu, Kuşçu, Kuyumcu, Mezra, Recepli, Salmanfakılı, Sarımbey, Tayip, Topçu, Türkmen, Türkmensarılar, Yassıhüyük, Yazıpınarı, Musabeyli, Akyamaç, Aydoğan, Bacılı, Bahçecik, Bişek, Büyüknefes, Çadırardıç, Çatma, Çorak, Günyayla, Dambasan, Dayılı, Delihasan, Dereboymul, Güllüoluk, Haydarbeyli, Kale, Karalar, Güneşli, Görpeli, Musabeyliboğazı, Örencik, Pembecik, Sağlık, Sarıfatma, Söğütlü yayla, Topaç, Osmanpaşa, Battal, Bayatören, Büyükincirli, Çağlayan, Çalılı, Esenli, Gevrek, Gökçekışla, Karabıyık, Kaşkışla, Koyunculu, Köçeklioğlu, Lök, Özlüce, Sarınınören, Tayfur, Tekkeyenicesi, Yeşilova, Yudan.

Akdağmadeni ilçesi Abdurrahmanlı, Ağaçlı, Akbaş, Akçakışla, Akçakoyunlu, Alicik, Altılı, Ardıçalanı, Arpalık, Arslanlı, Aşağıçulhalı, Bahçecik, Başçatak, Boğazköy, Boyalık, Bozhüyük, Bulgurlu kaput, Melikli, Çağlayan, Çalışkan ( Muşallimkalesi ), Çampınar, Çardak, Çaypınar, Çerçialanı, Davulbaz, Davutlu, Dayılı, Temurşeyh, Dereyurt, Dokuz, Dolak, Evci, Eynelli, Gökdere, Güllük, Gümüşdibek, Gündüzler, Hacıfakılı, Halhacı, Hayran, Hüyükalanı, İbrahimağaçiftliği, Karaalikaçağı, Karacaören, Karadikmen, Karapir, Kartal, Kayabaşı, Kayakışla, Kılıçlı, Kırlar, Kızılcaova, Kızıldağ, Kirsinkavağı, Körük, Kuşlukaçağı, Melikli, Okçulu, Ortaköy, Örenkale, Özer, Paşabey, Pazarcık, Sağıroğlu, Sarıgüney, Sazlıdere, Sekikaşı, Şahnaderesi, Tarhana, Taspınar, Tekkegüney, Uzakçay, Üçkaraağaç, Veziralanı, Yazılıtaş, Yedişehri, Yeniyapan, Yukaruçulhalı ve Yünalanı.

Aydıncık ilçesi Ağıllı, Aşağıkuyucak, Bakırboğazı, Benlioğlu, Boğazkaya, By. Toraman, Dereçiftlik, Güroğlu, Hacıilyas, Kazankaya, Kç. Toraman, Kırımoluk, Kıyıkışla, Kızılcakışla, Kocabekiroğlu, Kösrelik, Kuşsaray, Kuyuköy, Mercimekören, Mollaismail, Sakızlık, Üzümlük.

Boğazlıyan ilçesi Abdilli, Bahariye, Başhoroz, Belören, Çakmak, Çalapverdi, Dereçepni, Devecipınar, Esentepe, Güveçli, Karakuyu, Müftükışla, Oğulcuk, Özler, Poyrazlı, Yapalak, Yazıçepni, Yazıkışla, Yenikışla, Yeşilhisar, Yoğunhisar, Gövdecili.

Çandır ilçesi Büyükkışla, Gülpınar, İğdeli, Kozan.

Çayıralan ilçesi Alidemirci, Aş. Tekke, Aş.Yahyasaray, Avşaralanı, Çukurören, Curali, Derekemal, Elçi, Evciler, Fahralı, Gülderesi, Günyayla, Güzelyayla (Sığırkuy), İnönü, Kaletepe, Karaazap, Karakışla, Külekçi, Menteşe, Söbeçimen, Turluhan, Yk.Tekke, Yk.Yahyasaray.

Çekerek ilçesi Alıçlı, Arpaç, Başalan, Başpınar, Bayındırhüyük, Bazlambaç, Beyyurdu, Cemaloğlu, Çakırköy, Çayırözü, Çandır, Çeltek, Demircialan, Doğanoğlu, Elemin, Fakıdağı, Fuadiye, Gökdere, Gönülyurdu (Çürük), Hamzalı, Ekizce, İlbeyli, İsaklı, Kalederesi, Kamışçık, Kavakalanı, Kayalar, Kırkdilim, Koyunculu, Körpınar, Kurtağılı, Kuruçay, Kuzgun, Mehmetli, Ortaoba, Özüveren, Sarıköy, Tipideresi, Yk. Karahacılı, Yk.Karakaya, Yk.Oba.

Kadışehri ilçesi Aş. Kızılöz, Belören, Buzluk, Çamsaray, Derbent, Dikmesöğüt, Elmalı, Elmalıçiftliği, Elmalıütüğü, Gümüşsu, Hanözü, Kabalı, Kemallı, Kıyılı, Ovacık, Örencik, Seyhan, Yanık, Yavuhasan, Yelten.

Saraykent ilçesi Altınsu, Başpınar, Benli, Beşkavak, Çiçekli, Çiçeklihüyüğü, İzibüyük, Kamberli, Karapınar, Kesikköprü, Kösealili, Parmaksız, Sarayözü, Söğütlü.

Sarıkaya ilçesi Pınarkaya, Selimli, Söylemez, Tepedoğan, Tomarcahüyüğü, Toprakpınar, Yahyalı, Yaylagül, Yk. Sarıkaya, Hasbek, Akçadam, Alembey, Azapbaşılı, By. Çalağıl, Derekaplancı, Emirbey, Erberk, Gündüzlü, Hisarbey, İnkışla, Kadıgüllü, Karaelli, Kemallı, Koçak, Mescitli, Ramadanlı, Topaktaş, Ürkütlü, Yazıkaplancı, Akbenli, Akbucak, Alifakılı, Arpalık, Babayağmur, Bağlıca, Baraklı, Bebek, Boyalık, Burunkışla, Çatak, Çokumeşme, Deredoğan, Doğansaray, Gülpınar, Ilısu, İnevi, Kadılı, Karabacak, Karacalar, Karahallı, Kargalık, Kerpiçcik, Koçcağız, Konurlu, Küçükçalağıl, Kürkçü.

Sorgun ilçesi Ağcın, Akoluk, Alcı, Alişar, Aş.Cumafakılı, Aş.Karahacılı, Aş.Karakaya, Ayrıdam, Karlık Ayvalık, Babalı, Bağlarbaşı, Belencumafakılı, Boğazcumafakılı, By.Kışla, By.Ören, By.Taşlık, Caferli, Çakırhacılı, Çamurlu, Çavuşköy, Çayözü, Çihanşarlı (Danışman), Dişli, Doğanlı, Emirhan, Erkekli, Garipler, Gedikhasanlı, Gevrek, Gökiniş, Gözbaba, Güngören, Gürpınar, Günyazı, Halilfakılı, İdrisli, İkikara, İncesu, İsafakılı, Kapaklı, Karaabalı, Karaburun, K.Kocaoğlukışlası, Karalık, Karaveli, Kepirce, Kodallı, Kodallıçiftliği, Kç.Köhne, Kç,Taşlık, Külhüyük, Mansuroğlu, Mehmetbeyli, Mirahor, Muğallı, Ocaklı, Osmaniye, Peyniryemez, Sarıhacılı, Sarıhamzalı, Sivri, Şahmuratlı, Taşpınar, Temrezli, Tiftik, Tuzlacık, Yazılıtaş, Aş.Emirler, By.Eynelli, Emirler, Gököz, Kç.Eynelli, Tulum, Veliöldük.

Şefaatli ilçesi Akcami, Akçakoyunlu, Alifakılı, Arife, Armağan, Bağyazı (Rızvan), Başköy, Caferli, Cankılı, Cıcıklar, Çaydoğan, Dedeli, Deliler(Osmanlı), Ekinciuşağı, Gülistan, Gülpınar, Güzelli, Halaçlı, Hamzalı, Hüyükkışla, İbrahimhacılı, Kabacıoğlu, Kabakini, Karakaya, Kaygılı, Kazlıuşağı, Kç.İncirli, Kızılkoca, Kızılyar, Koçköy, Kumkuyu, Kuzayca, Paşaköy, Saatli, Saçlı, Sarıkent, Şerefoğlu, Tahiroğlu, Temlik, Türüdüler, Yıldız (Seydiyar).

Yenifakılı ilçesi Başpınar, Bektaşlı, Çöplüçiftliği, Eskiören, Fehimli, Üçobalar, Yiğitler.

Yerköy ilçesi Akpınar, Arifoğlu, Aşağıeğerci, Aş. Elmahacılı, Aydıngün, Belkavak, Bicikler, Buruncuk, Cakcak, Çakırlar, Delice, Derecik, Göçerli, Gündoğdu, Hacıçeşmesi, Hacılı, Hacımusalı, Hacıuşağı, Harkaşan, Hatip, İğdecik, Kahyaköy, Karacaağaç, Karacaahmetli, Karaosmanoğlu, Kocaoğlu, Kömüşören, Kördeve, Köycü, Kumluca, Kç.Nefes, Sarayköy, Sarıyaprak, Sekili, EskiYerköy, Yk.Eğerci, Yk.Elmahacılı, Arslanhacılı, Beserek, Çakırhacılı, Çalıklı, Çamdibi, Çamlibel, Çayköy, Derebağ, Hacıosmanlı, Karlı, Kç.Çalıklı, Orhan, Poyraz, Salihli, Sedir, Susuz, Süleymanlı, Terzili, Topaç, Yakuplu, Yk.İhsangazili, Zencir, Kayadibi köyleri olmak üzere merkez ve 13 ilçeye bağlı 558 köy için yapılan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi veri üretimi ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Mekânsal Adres Veri Modelinin veriler ve krokilerle uygun olarak teknik elemanlarca yapıldığı dosya ve haritalardan anlaşıldığından komisyonumuzca uygun görülmüştür” diye konuştu.

Gündemin ikinci maddesinde Kadışehri ilçesi ve köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi tarım ürünleri ve meyvelerinin yetiştirildiği, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın ne durumda olduğu hakkında Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Komisyon Başkanı Mehmet Gönül tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Mehmet Gönül yaptığı konuşmada,” İlimiz Kadışehri ilçesinde 153 bin 700 dekar tarım alanının bulunduğu bunun 117 milyon 754 bin dekar hububat alanı, 251 bin 97 dekar sebze alanı, 5 milyon 566 bin dekarda meyve ve bağ alanı, 443 bin 47 dekar pancar ekim alanı, 860 dekar soğan ekim alanı, 2 bin 200 dekar yem bitkileri ekim alanı ve 10 dekar endüstri bitkileri alanı olduğu yetkililerden alınan bilgilerden tespit edilmiştir. 2010 yılında Kabalı köyünde kurulan deveci havzası meyvecilik entegrasyon projesi kapsamında kiraz, şeftali, elma, armut, nektari, ayva yetiştiriciliği yapıldığı, il içinde ve il dışında ve ülke bazında meyve ihtiyacının çoğunun buradan karşılandığı, özellikle kiraz ihracatının yapılarak ülke ekonomine katkı sağlandığı, mevsimsel olarak ortalama 200 veya 250 civarında işçi istihdamı edildiği, kiraz ve elma hasadının yapıldığı yaz dönemlerinde geçici çalışan işçilerin 800-bin kişiye kadar yükseldiği ve çevreden minibüslerle taşıma yapıldığı ve toplanan kirazları koliler halinde Meksika ve Çin Devletleri ile ülke içinde çeşitli kuruluşlara parçalar halinde gönderildiği yerindeki incelemelerde görülmüştür. İlçede hayvan varlığı kayıtlı aktif olarak bin 158 işletmede toplamda 15 bin 891 adet büyükbaş, manda, buzağı-dana ve inek, 9 bin 564 küçükbaş varlığının olduğu tespit edilmiştir. Bu havyalara şap, koyun vebası, kuduz aşısı, burusella aşısı yapılmış olup aşılama çalışmaları devam etmektedir. Devlet tarafından yapılan projeler kapsamında tarım ve hayvan desteği yapıldığı yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda komisyonumuz tarafından tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Gündemin son maddesinde İl Özel İdaresi 2022 ve 2023 yılı bütçesinden, Kadışehri ilçesine bağlı köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden 1’inci ve 2’nci kat asfalt kaplama, BSK, yama ve köy yollarında yapılan bakım ve onarımlar hakkında Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Komisyon Başkanı Şuayip Yılmaz tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Şuayip Yılmaz yaptığı açıklamada,” İl Özel İdaresi 2022 yılı yatırım programı dahilinde Kadışehri ilçesine bağlı Hanözü köyü ile Zile bağlantı yolu arası 8 km, Aşağıkızılöz - Elmalı köyü bağlantı yolu 3,5 km ve Kabalı - Örencik köyleri bağlantı yolları 3 km olmak üzere toplam 14.5 km 2. kat asfalt kaplama yapılmıştır.BSK kaplama yol aşamasında herhangi bir yol yapımı olmamıştır. 2023 yılı bütçesinden 1. ve 2. kat asfalt kaplama yapım projesi için ödenek ayrılmadığından asfalt kaplama işleri yapılmamıştır. 2023 Yılında ilçeye bağlı köy yollarında asfalt yolların ve stabilize yolların bakım ve onarımında malzemelerin İl Özel İdaresinde temin edilerek yama çalışması yapılmaktadır. Ayrıca ilçeye bağlı köy yollarında gereken bakım ve onarımların ihtiyaç duyulması halinde yapılmaya devam ettiği komisyonumuzca tespit edilmiştir. ” dedi. Alpaslan Demir