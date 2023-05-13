Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Sarıkent köyünde, Cumhuriyet Mahallesi caminin Çevre düzenlemesi Ses sistemi ve Cami içi ve dış Cephe boyası ve minare çalışmaları köy derneği tarafından yapıldı.

Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Sarıkent köyünde, caminin Çevre düzenlemesi cami içi ve diş Cephesi boyası ve yıldırıma karşı paratoner takma çalışmaları köy derneği tarafından yapıldı.

Dernek Başkanı Hüseyin Yıldız yaptığı açıklamada, “Başladığımız bir işi daha kazasız belasız bitirdik. Camimizin ses sistemini, led lambası ve kablolarını değiştirdik. Bugün minare çalışmaları Emeği geçen herkesten Allahrazı olsun inşallah. Köylümüz kurduğumuz dernek ile bu çalışmaları gerçekleştirdik dernek olarak zaten her zaman destek veririz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi