2023/2024 pazarlama yılı itibarıyla yeniden belirlenen şeker kotaları çerçevesinde Kayseri Şeker, A Kotası’nı 45 Bin 320 Ton artırarak 474 Bin 870 Tona, B Kotası’nı ise 2 Bin 267 Ton artırarak 23 Bin 744 Tona çıkardı.

Kayseri Şeker, yıllardır bölgeye sağladığı istihdam ve ülke ekonomisine katkısıyla öne çıkıyor. Bu kota artışıyla birlikte çiftçiler, geleceğe dair umutlarını pekiştirirken, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, kota artışının memnuniyetle karşılandığını belirterek, “Büyük Kayseri Şeker Ailesine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kota artışı sadece Kayseri’de değil, aynı zamanda Boğazlıyan, Tokat ve diğer bölgelerde de olumlu bir tepkiyle karşılandı. Çiftçiler, artan kotaların daha fazla üretim ve gelir sağlayacak olmasıyla birlikte gelecek beklentilerini yükseltiyor.

Kayseri Şeker, kota artışı ile birlikte ülke ekonomisine ve tarım sektörüne sağladığı katkıyı daha da artırmayı hedefliyor. Şirket yöneticileri, bu artışın üreticilere verilen değerin bir göstergesi olduğunu ve kaliteli şeker üretimi için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladılar.

Kota artışıyla birlikte Kayseri Şeker Fabrikaları’nın, bölge ekonomisi ve çiftçiler için önemli bir aktör olarak rolünü sürdüreceği öngörülüyor.

Kota artışı Boğazlıyan da büyük yankı uyandırdı. Tarım sektörünün daha da güçlendirilmesine yönelik adımların önemine vurgu yapılırken, Tarım sektörünün milli ekonomiye sağladığı katkının yanısıra Şeker sektörünün güçlenmesi ve üretimin artırılması, ülke tarımının daha rekabetçi hale gelmesine olanak tanıyacak. Bu da tarım sektöründeki istihdamın artmasına ve bölgelerdeki kalkınmaya katkı sağlayacak.

Kayseri Şeker’in üretim kapasitesini artırması, şeker pancarı çiftçilerinin de yüzünü güldürdü. Çiftçiler, artan kotalar sayesinde daha fazla pancar üretimi gerçekleştirecek ve gelirlerini artıracaklar. Ayrıca, bu gelişme genç çiftçilere de cesaret vererek tarım sektöründe yeni yatırımların önünü açacak.

Kayseri Şeker, çevre dostu üretim politikaları ve kaliteli ürünleriyle de dikkat çekiyor. Şirketin çiftçilere sağladığı destekler ile de tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Şeker sektöründeki lider konumunu koruyan Kayseri Şeker, yeni kota artışıyla birlikte bu başarısını pekiştirmeyi hedefliyor.

Kayseri Şeker, 2023/2024 pazarlama yılı itibarıyla belirlenen artan kotalarla birlikte ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecek. Şirketin bölge ekonomisine ve çiftçilere sağladığı desteğin devam edeceği öngörülüyor. Artan üretim ve gelirlerle birlikte, Türk şeker sektörü de uluslararası alanda daha rekabetçi bir konuma ulaşacak. Haber Merkezi