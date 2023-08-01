Destekleme programıyla, KOBİ’lerin üretim süreçlerinde kullandıkları makinelerdeki, elektrik motorlarının mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

2 FARKLI DESTEK PROGRAMI

Program kapsamında açıklamada bulunan Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, “Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı, 100-1000 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı olmak üzere 2 farklı destek programı tasarımı yapılmıştır. Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmelerin; EVD şirketlerinden, Etüt Proje Sertifikasına sahip kişilerden, Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan veya Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olan kişilerden alacakları motor etüdü hizmeti ile bu etüt raporu neticesinde değiştirilmesi önerilen elektrik motorları değişimi giderlerine destek verilmesi, yıllık enerji tüketimi 100-1000 TEP aralığındaki işletmelere ise sanayi alanında yetkilendirilmiş EVD şirketlerinden alacakları enerji etüdü hizmeti ile bu etüt raporu neticesinde önerilen verimlilik artırıcı uygulama giderleri için destek verilmesi hedeflenmiştir. Program kapsamında destekler ise şu şekilde; 1’incisi elektrik motorları etüt hizmeti desteği 5 bin lira ile 10 bin lira yüzde 100, 2’nci elektrik motorları değişim giderleri desteği 200 bin lira ile 400 bin lira yüzde 75, 3’üncü enerji etüt hizmeti desteği 30 bin lira yüzde 75, 4’üncü verimlilik artırıcı giderler desteği 900 bin lira yüzde 50”ifadelerini kullandı.

“HEDEF KATKI SAĞLAMAK”

Destekle, işletmelerin enerji etüt hizmeti desteğinde belirlenen ihtiyaçlarına yönelik verimlilik arttırıcı giderlerine katkı sağlaması hedeflendiğinin altını çizen Işık, “İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için bu program kapsamında enerji etüt hizmeti desteği almış olması gerekir. İşletmeye enerji etüt hizmeti kapsamında, enerji etüt hizmeti sonuç raporunda yer alan verimlilik artırıcı giderleri için destek sağlanır. İşletme; enerji etüt hizmeti desteği kapsamında hizmet aldığı hizmet sağlayıcıdan bu destek kapsamında mal veya hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz. Verimlilik artırıcı giderler kapsamında; motor değişimi, pompa değişimi, fan değişimi, kompresör değişimi ve değişken hız sürücüsü değişimi için destek verilir. Bu destek kapsamında alınacak motorların yerli malı belgesine sahip olması gerekir. Verimlilik artırıcı giderlerinin desteklenebilmesi için verimlilik artırıcı giderlere ilişkin mal alımının, enerji etüt hizmetinin bitiş tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde gerçekleşmiş olması gerekir. Destek kapsamında satın alınacak makine ve teçhizatlar yeni olmalıdır. Ayrıca satın alınacak elektrik motorlarının değişimi önerilen mevcut elektrik motorlarından daha üst ve en az IE3 verim sınıfında olması gerekir. Enerji verimliliği destek programından yararlanacak işletmelerimiz, Türk Ticaret Kanunun da tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır. Ayrıca, işletmelerin KBS’de kayıtlı ve KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir. Enerji verimliliği destek programı hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir” şeklinde konuştu. Haber Merkezi