Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de doğdu.

Kütahyalı, eğitim hayatına İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi'nde başladı ve bu okuldan mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Ancak, üniversitenin ikinci sınıfındayken eğitimine ara verdi.

Kariyerine çeşitli alanlarda adım atan Kütahyalı, bir dönem Taraf gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Köşe yazarlığı kariyerinden önce, Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü gibi görevlerde bulundu.

MEDYA DÜNYASINDA YÜKSELİŞ

Aralık 2009'da, Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başlayan Kütahyalı, medya dünyasında tanınan bir isim haline geldi. Şu anda, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmakta ve Sabah gazetesinde köşe yazarlığı görevini sürdürmektedir.

Rasim Ozan Kütahyalı, iki kız çocuğu babasıdır.