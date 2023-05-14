Tüm ülkede olduğu gibi Yozgat’ta da oy kullanma heyecanı yaşandı. Vatandaşlar, oy kullanma işleminin başladığı ilk saatlerde sandıklara akın etti. Vatandaşlık görevini yapmak için sıraya giren Yozgatlılar, bir bir oylarını kullandı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse eşi Nagihan Köse ile birlikte Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu 1152 Nolu sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullanan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Hoşgörü içerisinde bir seçim dönemini geride bıraktık. Bugünde oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Seçimlerin, İslam Alemi'nin, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne vesile olmasını Yüce Mevla'mdan niyaz ediyorum. Yüce Rabbim vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin.” dedi. Alpaslan Demir