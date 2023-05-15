KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/448358

1-İdarenin a) Adı : TAPU KADASTRO 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : ERDOĞAN AKDAĞ MAHALLESİ VİYANA CADDESİ 13 66100 YOZGAT YOZGAT MERKEZ/YOZGAT c) Telefon ve faks numarası : 3542140610 - 3542140619 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 KALEMDEN OLUŞAN KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici, Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde İdarenin uygun göreceği yerlerde, çalışanların ürünleri görmeleri, incelemeleri, beden numaralarının tespiti, KGYM'nin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgilendirme yapmak için Teslimat Noktası hazırlayacaktır. ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici 20 (yirmi) takvim günü içerisinde Koruyucu giyim malzemeleri, Değişim Kartı vb. ile İdarenin teşkilatının bulunduğu illerde il sınırları içerisinde her bir personelin kendisine sadece ayni olarak teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici 20 (yirmi) takvim günü

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.05.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TAPU VE KADASTRO XXII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERDOĞAN AKDAĞ MAHALLESİ VİYANA CADDESİ NO:13 YOZGAT KONFERANS SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama MAĞAZA isteklilerin Tapu ve Kadastro Yozgat 22. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan İllerin (Yozgat, Çorum ) her birinde kendine ait en az 6 (Altı) mağazası (dağıtım noktaları) bulunan veya isteklilerin kendine ait olmamakla birlikte aynı niteliklere sahip markalarla/mağazalarla yapılmış Anlaşmalı Üye İşyeri Sözleşmeleri olan istekliler teklif verebilecektir. (bu hususa ilişkin belgeler teklif zarfında sunulacaktır.) MARKA TESCİL BELGESİ İstekliler Sunduğu mağazalara ait Türk Patent Enstitüsü’nce verilen “Marka Tescil Belgesi’ni” teklifleri ile birlikte sunacaktır. Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecek

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Bu ihalelerde Benzer İş olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ve/veya Özel Sektöre yapılmış bulunan "Koruyucu Giyim Malzemesi Alımı İşi", ihaleleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.