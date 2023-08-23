Sarıkaya vatandaşı için yeni bir sosyal alan olması hedeflenen Kütüphane ve Sosyal Yaşam Kompleksi inşaatına koruyucu beton atılarak başlandı.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Kütüphane ve Sosyal Yaşam Kompleksi için başlayan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Başkan Açıkel açıklamasında, “Bittiğinde Yozgat’ın en güzel Kütüphane ve Sosyal Yaşam Kompleksi olacak İlçe Halk Kütüphanesi inşaatına koruyucu beton atarak başladık. Rabbim kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan