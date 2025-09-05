İl Müdürlüğü kayıtlarına göre, 2025 yılında 7 çocuk 7 farklı koruyucu aile yanına yerleştirildi. Yozgat genelinde toplam 39 ailede 51 çocuk koruyucu ailelerle birlikte yaşamını sürdürüyor.

İl Müdürü Topal, koruyucu ailenin; çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımı sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilmesinden sorumlu olduğunu söyledi. Koruyucu ailelerin devlet denetiminde görev yaptığını vurgulayan Topal, “Koruyucu aileler, kurumla iş birliği içinde çocuğun biyolojik ailesi, okulu ve çevresiyle olan ilişkilerini sürdürmesine de destek olur” dedi.

Koruyucu ailenin kısa veya uzun süreli olabileceğini, ücretli ya da gönüllü statüde gerçekleştirilebildiğini aktaran Topal, tüm vatandaşları bu sorumluluğu paylaşmaya davet etti.

Topal, “Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımı sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında bakım, eğitim ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde üstlenen, toplumsal sorumluluk bilincine sahip aile veya kişilerden oluşuyor” şeklinde konuştu.

Topal, evli veya bekar herkesin bazı koşulları sağlaması durumunda koruyucu aile olabileceğini belirterek, şartları şöyle sıraladı:

T.C. vatandaşı olmak

Sürekli Türkiye’de ikamet etmek

25-65 yaş arasında olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Düzenli bir gelire sahip olmak

Çocuğun biyolojik anne-babası veya vasisi olmamak

Başvuruların İl Müdürlüklerine şahsen, e-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı web sayfasından yapılabileceği belirtildi.