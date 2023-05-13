Yozgat Şehir Hastanesi Psikoloğu Nisa Altınkeser, toplumda etiketlenme korkusuyla psikolojik destek alınmadığını söyledi.

“PSİKOLOGLAR İLAÇ YAZMAZ, YAZAMAZ”

Danışanların öncelikle polikliniklere gelerek doktorlarla görüşmeleri ve psikologların yönlendirmesiyle seans sürecinin başlaması gerektiğini belirten Psikolog Altınkeser, şunları söyledi; “Güven, gizlilik, empati en önemli çalışma prensibimiz, seanslarımızı danışanlarımızın durumuna göre şekillendiriyoruz. Asla yol gösterme, nasihat verme gibi kafayı karıştıran söylemlerde bulunmuyoruz. Değişimlere ayak uydurmakta zorluk çeken danışanlarımızın tüm özelliklerine göre ayrı ayrı özelliklerde seanslar düzenliyoruz. Psikologlar etik değerler çerçevesinde ruh ve beden bütünlüğü ve sağlığı için çalışırlar. Psikoterapi çeşitleri ve teknikleri kullanılır, en önemli enstrümanları danışanla kurulan terapötik ilişkidir, ilaç değildir. Psikologlar ilaç yazmaz, yazamaz. Danışmanın gündeminde olan konuların sınırlar belli değildir çünkü yaşantı ve her deneyim kişiye özel olup, işlenmesi ve yorumlanması da bu kadar biriciktir. Dün, bugün, yarın, kaygılar, korkular, deneyimlenmiş olaylar. Okuduğunuzda sohbet yani düşüncesi zihinlerden geçebilir fakat terapi süreci sohbet düzeyine indirgenemez çünkü terapötik ilişki, profesyonel psikoterapi tekniklerini içerir. Yani arkadaşlarınızla sohbetiniz ve paylaşımlarınız terapi değildir. Psikolog nasihat vermez, yol göstermez. Psikolog, danışanına ayna tutar. Hangi durumlarda ya da ne zaman psikoloğa gidilmeli hususunda da net kurallar yoktur. Kişi hangi durumu seans odasına getirmek isterse ve psikoloğun yeterlilikleri ve eğitimleri bu konular için uygunsa iki tarafın onayıyla süreç başlayabilir. Zaman konusu danışanın inisiyatifindedir, terapiye getirmek istediği durum ve konuyu ne zaman çalışmak isterse en uygun zaman belirlenmiş olur. Yardım almak istediğiniz psikolog kim olursa olsun bir psikoloji lisans diploması olduğundan emin olursanız, sürecinizi en başından güvene almış olursunuz. Günümüzde sınırları pek belli olmayan ve profesyonel manipüleye açık olan alanımızı ve kendimizi korumanın en önemli yolu budur.” Haber Merkezi