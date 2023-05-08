İklim şartlarına bağlı olarak yıpranan ve zarar gören dev Türk Bayrağını her yıl yenisiyle değiştirmeyi vatandaşlık görevi addeden Körük Köyü sakinleri, emekli öğretmen Adem Görmüş yönetiminde istiklal marşı söyleyerek, al kırmızı bayrağı yine göndere çekti.

Köy Muhtarı Sezer Kanak’ın, birlik beraberlik, vatan sevgisi ve vatandaşlık bilincinin vurguladığı koşuşmanın ardından, köyden yetişen emekli öğretmen Adem Görmüş yönetiminde coşkulu şekilde söylenen istiklal marşı eşliğinde bayrak göndere çekildi.

Muhtar Kanak “ Köyümüz şirin olduğu kadar Anadolu’nun tipik bir orman köyüdür. Köyümüz 1999 yılında köyümüzden yetişen araştırmacı yazar Hakkı Yurtlu tarafından yayınlanan “Dünden Bugüne Körük Köyü” adlı kitapla tanıtıldı. Gerek yazar ve şair Hakkı Yurtlu’nun yazı ve şiirleriyle, gerekse yine köyümüzden yetişen ozan Ali Osman Koç’un şiirleriyle tanıtılmakta ve gelecek nesle kültür mirası bırakılmaya çalışılmaktadır. İstanbul’da kurulan “Körük Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği” nin de katkılarıyla bu bayrak değiştirilmektedir. Bugün, her yıl olduğu gibi, köy meydanında bulunan, yağış ve rüzgarlardan dolayı yıpranan Türk Bayrağımızı, köy meydanında bulunan 24 metre yüksekliğindeki bayrak direğine istiklal marşı okuyarak çektik. Emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ederim ” diye konuştu.

Emekli öğretmen Adem Görmüş ise, koro halinde istiklal marşı söylerken duygulandığını ve eski anılarını yad ettiğini ifade etti. Görmüş, “Elbette vatan ve bayrak sevgimiz tüm değerlerimizin üstünde bir anlam içermekte. Hele hele şu günlerde Muhtarın da belirttiği gibi, daha da birlik ve beraberliğe ve bayrağımıza sahip çıkmaya ihtiyacımız var.” diyerek, öğretmenlik yaptığı dönemi hatırladığını, yıllar sonra öğrencileriyle ve köylüleriyle kendi köyünde toplu şekilde istiklal marşı okumasının bir nostalji yaşattığını vurguladı. Haber Merkezi