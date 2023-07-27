Çalışmaları yerinde inceleyen heyet, göletin tamamlanmasıyla birlikte 5 bin 970 dekar tarım arazisi modern sistemlerle sulanacağını ifade etti.
Devlet Su İşleri Kayseri bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yozgat İli, Aydıncık İlçesi, Kösrelik Köyünün 1,2 km kuzeybatısında Özderesi üzerinde talvegten 28,00 m, temelden 34,00 m yüksekliğinde, 1,60 hm3 depolama hacmine sahip ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipindeki Kösrelik Göleti tamamlandığında 5 bin 970 dekar tarım arazisi modern sistemlerle sulanacak” ifadelerine yer verildi. Yasin Nazım Kayhan