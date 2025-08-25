Prof. Dr. Bengi Başer 1965 yılında dünyaya geldi. 1983 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde okumaya başladı. 1991 yılında Ankara Onkoloji Hastanesi'nde mecburi hizmetini yerine getirdi.

Burada 4 yıl çalıştı. 1995 yılından itibaren Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak göreve başladı. 2002 yılında burada çalıştı.

2002 yılında yine Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önce uzman,2012 yılında ise aynı hastanede doçent oldu.

Daha sonra İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde Konsültan Hekim olarak görev almaya başladı.