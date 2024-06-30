Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak, son günlerde Ankara-Yozgat-Sivas ve Sivas-Yozgat-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin iptal edildiğine dair çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Albayrak, seferlerin iptal edilmediğini ve devam etmekte olduğunu belirtti.

YOL BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SEFER SÜRELERİ UZADI

Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak, yaptığı açıklamada, Ankara-Sivas demiryolu hattında toplamda 15 noktada yol bakım çalışmaları yapıldığını ve bu çalışmalar nedeniyle sefer süresinin yaklaşık 68 dakika uzadığını ifade etti. Albayrak, “Son günlerde Ankara-Yozgat-Sivas ve Sivas-Yozgat-Ankara Yüksek Hızlı Tren seferlerinin kaldırıldığı şeklinde spekülasyonlar yapılmaktadır. Bu spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Tren seferleri iptal edilmemiştir. TCDD tarafından yürütülen yol bakım çalışmaları nedeniyle sefer sürelerinde uzamalar yaşanmıştır. Bu durumdan dolayı tren saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği için 13 Temmuz sonrası için şu an bilet satışı yapılamamaktadır. Çalışmalar birkaç gün içinde tamamlanacak ve bilet satışı tekrar başlayacaktır” dedi.

Bu açıklama, yolcuların endişelerini gidermeyi amaçlamakta ve seferlerin iptal edilmediğini vurgulamaktadır. Yolcuların, yeni düzenlenen tren saatleri ve bilet satışları hakkında bilgi almak için TCDD'nin resmi kanallarını takip etmeleri önerilmektedir.