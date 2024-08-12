Çekerek’e bağlı İsaklı köyünde meydana gelen yangın sonrasında Yaban Hayvanları unutulmadı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yaban Hayvanlarına yem ve su bırakıldı.

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Çekerek İlçesi isaklı Köyü Ormanlık alanda 10 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen yangın sonrasında ormanlık alanda bulunan yaban hayatının korunması amacıyla doğaya yem hayvanlar için üretilmiş mama bırakıldı. Yaralı halde bulunan bir kaplumbağaya su verilerek kontrolü ve tedavisi için Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü personeline teslim edilecek” ifadelerine yer verildi.