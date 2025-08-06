Freni boşalan maden yüklü tır, ışıklarda duran park etmiş haldeki 11 araca çarptıktan sonra durdu.

Bitlis Güroymak-Muş kara yolunda gerçekleşen kaza, Mehmetçik Parkı tarafında 26 EB 601 plakalı maden yüklü tırın seyir halindeyken freni boşaldı. Tır, ortalama 1 kilometre kontrolsüz devam etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Kimsenin yara almadığı kazada, gaz kaçağı olduğu tespit edilen bazı araçlara sürdü. Tırın çarptığı minibüs, kamyonet ve otomobiller hasar aldı.