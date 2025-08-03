Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, M.A. idaresindeki 34 EB 6680 plakalı otomobil, Suşehri ilçesi D-100 kara yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.